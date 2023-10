¿De la plaga de chinches a la invasión de los piojos?

En algunos puntos de la Ciudad de México (CDMX) se ha reportado una supuesta plaga de chinches en donde a pesar de no estar confirmada, se han realizado diferentes protocolos de fumigación, limpieza e higiene personal, por lo que para evitar ahora una invasión de piojos te contamos sobre los síntomas y tratamientos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió algunas recomendaciones para disminuir el riesgo de piojos, así como el uso de algunos tratamientos eficaces que publicó en la Revista del Consumidor número 560 del mes de octubre; aunque estos insectos son más comunes no hay que entrar en pánico.

Según la Revista del Consumidor, los piojos son parásitos del tamaño de una semilla de ajonjolí -más pequeños que las chinches-, que se adhieren a la piel de la cabeza y ponen huevecillos (liendres) en el cabello para propagarse, se alimentan con sangre humana y tienen patas adaptadas para sujetarse al cabello.

Las picaduras de chinches son similares a las de los piojos

Las chinches no se parecen a los piojos, ambos se pueden diferenciar fácilmente por su tamaño, color, forma del cuerpo y presencia de alas, lo único que tienen en común es que chupan sangre.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que las picaduras de chinches y de piojos pueden ser similares; en ambos casos, las picaduras pueden causar picor, enrojecimiento e hinchazón.

Por lo tanto, si tienen picaduras en la piel, es importante consultar a un médico para determinar la causa.

¿Cómo se contagian los piojos?

Los piojos necesitan del calor humano para reproducirse, no vuelan ni saltan, se mueven arrastrándose, y sus huevecillos no prosperan sin el calor del cuerpo, no pueden vivir más de dos días fuera de una cabeza y se contagian por contacto directo entre cabezas, al compartir o guardar, juntos, artículos como sombreros y bufandas, cepillos y peines, accesorios para el cabello, auriculares, almohadas, toallas y tapicería.

Algunos síntomas de piojos son:

Picazón intensa en el cuero cabelludo.

en el cuero cabelludo. Sensación de cosquilleo por el movimiento del pelo.

Las liendres se adhieren en los tallos del cabello y son muy pequeñas, se localizan alrededor de orejas y nuca. Pueden confundirse con la caspa y no se quitan fácilmente con un cepillo .

se adhieren en los tallos del y son muy pequeñas, se localizan y nuca. Pueden confundirse con la y no se quitan fácilmente con un . Pequeños bultos rojos en cuero cabelludo, cuello y hombros que al rascarlos podrían infectarse con otras bacterias.

¿Cómo combatir los piojos?

Según Profeco, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) recomienda combinar el uso de champús o lociones antipiojos (pediculicidas) con la remoción manual.

Otra opción es acudir a establecimientos que se dedican a prestar el servicio de eliminación de piojos y liendres, por lo que Profeco trajo en su Revista del Consumidor de octubre los precios de algunos proveedores que ofrecen este servicio.

Tratamientos para eliminar los piojos

¡Ay Piojos!

Costo: 700 pesos mexicanos.

https://cabecitassinpiojos.mx

Bye Piojito Stop

Costo: 650 pesos mexicanos.

https://www.sinpiojostoluca.com/

Gogo Piojo

Costo: 880 pesos mexicanos.

https://www.gogopiojo.com/

Choyitas Limpias

Costo: 850 pesos mexicanos.

https://choyitaslimpias.com/

La Piojería

Costo: 750 pesos mexicanos.

https://lapiojeria.com/index.htm

Pioouch Off2

Costo: 765 pesos mexicanos.

https://www.pioouchoff.com.mx/index.html

Solvo Clínica de Piojos

Costo: 90 pesos mexicanos la revisión y 550 pesos mexicanos el tratamiento.

https://www.solvo.com.mx/

Lice Clinics México

Costo: Tratamiento Comb Out 950 pesos mexicanos y el tratamiento completo mil 450 pesos mexicanos.

https://www.liceclinicsmexico.com/