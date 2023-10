Cultura promueve el audiovisual valenciano en 'Iberseries Platino Industria' en Madrid

VALÈNCIA, 6 (EUROPA PRESS)

El IVC participa en el certamen con un stand propio a disposición de las empresas y profesionales de la Comunitat Valenciana acreditados en este mercado. El director adjunto de Audiovisuales y Cinematografía del IVC, Francesc Felipe, ha señalado que el objetivo es "visibilizar la presencia de las producciones y de los profesionales del audiovisual valenciano en el mercado iberoamericano, al mismo tiempo que establecer vínculos con profesionales de otros países".

Felipe también ha indicado que en Iberseries están promocionando los diferentes catálogos de producciones valencianas elaborados por el IVC, que ya han estado presentes en otros mercados como Promercat VLC Film Market, Le Marché du Film de Cannes, el Mafiz del Festival de Málaga o el European Film Market de la Berlinale.

'Iberseries Platino Industria' se ha convertido en el "referente internacional" de la producción de habla hispana y portuguesa, según ha informado la Generalitat en un comunicado. Es un punto de encuentro de plataformas, cadenas de televisión, productores, distribuidores, compradores y otros agentes del sector, además de entidades y organismos dedicados al turismo, la educación y las nuevas tecnologías relacionadas con el audiovisual, reunidos en un único espacio con el objetivo de propiciar la conexión entre negocio y creatividad, así como el intercambio de ideas, proyectos y oportunidades de financiación.

PROFESIONALES VALENCIANOS

En la primera jornada de Iberseries, el cineasta valenciano Borja Soler, creador de la serie 'La Ruta', de Atresmedia Televisión &Caballo Films, ha intervenido en la conferencia 'El futuro de la creatividad: showrunners inspiradores', junto con otros cineastas y creadores de contenidos de España e Iberoamérica.

En la segunda jornada de Iberseries, las productoras valencianas Paloma Mora, de TV ON Producciones, y María Zamora, de Elástica Films, han participado en la conferencia 'Contenidos para cambiar el mundo', junto con otros directores y creadores que están detrás de las películas y series más recientes.

Por su parte, el productor suecano Kiko Martínez, de 'Nadie es Perfecto', ha intervenido en un debate sobre la viabilidad de la producción independiente en el momento actual de la industria audiovisual en España, la irrupción de las plataformas, la participación de las cadenas lineales en la producción cinematográfica, los cambios legislativos, los nuevos modelos de explotación y la transformación de los hábitos de consumo, y cómo afectan de distinta forma a la producción independiente española.

En la tercera jornada de Iberseries, Ana Ramón Rubio, directora del documental 'Bull Run' ha intervenido en la conferencia 'Nuevas herramientas financieras para proyectos audiovisuales'.

Diversas productoras valencianas han tenido oportunidad de presentar sus proyectos en Iberseries. En el Next Gen Fil Lab de EGEDA han participado Jorge Acosta, de Inaudita, e Iñaki Sánchez Arrieta, de El Camino PC, con 'Karen i Julia'; y Lorena Torres, de The Fly Hunter, con el proyecto Nunca te Olvidaremos'. También ha estado en el mercado Paloma Mora de TV ON producciones con la serie 'Favarix'.

Han asistido a los diversos foros de Iberseries Josep Rodgla, guionista y director; Alfredo Navarro, productor y director; Maxi Velloso, productor, de Eigakan Films, y Michael Aguiló, director.

Joana Chilet, directora de Promercat, se ha encargado de coordinar el stand del Institut Valencià de Cultura en el que también ha estado presente Daniel Méndez, director del gloVAL, la oficina de difusión exterior del audiovisual valenciano, que está impulsada por el IVC y gestionada por la Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual.