Esposa de Andrés Roemer continuará vida de viajes y sesiones fotográficas

Pamela Cortes Roemer, esposa de Andrés Roemer, aseguró que su vida seguirá con viajes por el mundo, sesiones fotográficas en lugares turísticos, pese al proceso judicial que se sigue contra su esposo en Israel para conseguir su extradición a México, en donde enfrenta al menos 60 acusaciones por abuso sexual.

En una publicación en su cuenta de Instagram, dijo que bloqueará a cualquier persona que le envíe mensajes directos malintencionados, con el propósito de conocer su postura respecto a la situación que enfrenta el exdiplomático.

“Mi trabajo, mis proyectos, mis actividades y mi vida seguirán de forma exactamente igual; por razones que ya conozco y que a nadie más le incumben bloquearé inmediatamente a todo el que comente o envíe mensajes directos de manera malintencionada”, escribió.

También agradeció a quienes le han manifestado su solidaridad, pero hay temas de los que prefieren hablar.

“A mi banda (el resto de la gente me vale): como bien saben, me gusta llevar una comunicación muy estrecha con ustedes por este medio, aprecio infinitamente su cariño y apoyo. Sin embargo, hay temas y situaciones que vivo sobre los que he decidido no hablar, pues son más complejos de lo que se podrían imaginar”.

El 1 descubre pasado, Roemer fue detenido en Israel, nación en donde vivía desde hace un par de años luego de la oleada de denuncias que se presentaron en México por abuso sexual, las denunciantes narraron su forma de operar que iniciaba con una oferta laboral y para ajustar los detalles las citaba en su casa en la colonia Roma de la Ciudad de México.

Esposa de Andrés Roemer afirma que seguirá normal con su vida Foto: Especial

En redes sociales, Roemer negó las acusaciones y afirmó que tenía pruebas para demostrar su inocencia; sin embargo, escapó de México y aprovechó que entre ambas naciones no existe un tratado de extradición para vivir tranquilo por todo el tiempo que pudiera.

Aunque se había dicho que el 16 de octubre llegaría a nuestro país, aún no hay una fecha establecida para su llegada a México, pues el periodo de detención se extendió hasta su segunda audiencia que se realizará en dos semanas y determinar la situación de su captura.

“Al momento no se ha fijado una fecha para la audiencia de petición de extradición y se debe tomar en cuenta que las audiencias pueden durar varios meses. Se trata de un proceso legal largo y complejo y aúno se sabe cuánto durará”.