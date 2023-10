Feijóo y varios 'barones' del PP acudirán a la manifestación de Barcelona con la incógnita de si habrá foto con Abascal

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y varios de sus 'barones' territoriales acudirán este domingo a la manifestación contra la amnistía que ha convocado Societat Civil Catalana (SCC) en Barcelona, con la incógnita de si en esa protesta habrá foto con el presidente de Vox, Santiago Abascal.

Feijóo, que también estará acompañado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quiere dar el protagonismo a los organizadores y a la sociedad civil en esta marcha, que arrancará a las 12.00 horas en el Paseo de Gracia de la Ciudad Condal bajo el lema 'No en mi nombre. Ni amnistía, ni autodeterminación'.

"Feijóo estará en un plano secundario", han indicado a Europa Press fuentes de su equipo. Al no estar en la cabecera de la manifestación es más "complicada" esa foto con Abascal, una imagen que, según sostienen en privado algunas voces del PP, hay que rehuir porque recordaría a la 'foto de Colón', en referencia a la protesta de febrero de 2019 que reunió en la misma instantánea a los entonces líderes de PP, Cs y Vox, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente.

Tan solo dos meses después de esa convocatoria, en la que se exigió a Pedro Sánchez el fin de las negociaciones con los independentistas, se celebraron elecciones generales y el PSOE fue la fuerza más votada, con 123 escaños mientras que el PP obtuvo su peor resultado, solo 66 diputados, estando a punto de sufrir el 'sorpasso' de Cs, que cosechó 57 asientos en el Congreso. Muchos cargos del PP achacaron ese pésimo resultado a aquella foto de Colón.

Uno de los focos mediáticos de este domingo estará centrado en ver si hay encuentro entre Feijóo y Abascal. En 'Génova' no quieren propiciar ningún saludo, si bien públicamente el líder del PP ha asegurado que no le incomodaría una foto con el presidente de Vox.

"Hay fotos mías con el señor Abascal saludándonos en el Congreso de los Diputados. Yo le agradezco públicamente sus votos porque sin los 33 escaños de Vox yo no me hubiera podido presentar a la investidura y sin los 33 votos favorables de Vox yo no hubiera podido ser presidente del Gobierno", dijo el pasado miércoles en una entrevista en Onda Cero.

AYUSO, MORENO, LÓPEZ MIRAS Y AZCÓN ESTARÁN EN BARCELONA

Varios presidentes autonómicos del PP han confirmado ya su presencia en la manifestación de Barcelona. La primera en hacerlo fue la madrileña Isabel Díaz Ayuso, que acudirá con la práctica totalidad de su consejo de gobierno.

También se desplazarán a Cataluña el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el presidente de la región de Murcia, Fernando López Miras, y el presidente de Aragón, Jorge Azcón. Otros 'barones' han excusado su ausencia por motivos de agenda como la balear Marga Prohens o el gallego Alfonso Rueda.

En Barcelona estarán también el presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, o el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández. La foto entre Feijóo y Fernández también acaparará el foco mediático ante la tensión de las últimas semanas entre 'Génova' y el líder del PP en Cataluña, a quien la cúpula del PP pretende sustituir en el próximo congreso regional del partido. EN SU ACTO CONTRA LA AMNISTÍA EL PP FLETÓ DECENAS DE AUTOBUSES

Hace dos semanas, en el acto que el PP convocó en la plaza de Felipe II de Madrid contra la amnistía, el partido realizó una movilización si precedentes, fletando decenas de autobuses de diferentes provincias de España. De hecho, llegó a reunir a más de 60.000 personas en esa plaza y en las calles adyacentes, según fuentes de la formación.

Ante la manifestación de SCC, el PP sostiene que "no son los convocantes" y que, por lo tanto, esa labor de movilización corresponde a Societat Civil Catalana. Los dirigentes del PP sí que han hecho llamamientos públicos a sumarse a la protesta del domingo, como Ayuso o Gamarra.

"Aprovecho para hacer un llamamiento a la sociedad para que se rebele, se manifieste y por tanto diga libremente que en su nombre no se acuerda una amnistía porque los españoles no hemos votado para que esa amnistía se celebre y se lleve a cabo", afirmó Gamarra este jueves.

En las filas del PP hay voces que creen que el partido debería haber realizado un mayor esfuerzo de movilización, dado que habrá comparativas con los asistentes a la protesta del 8 de octubre de otros años, pero también comparativas con la manifestación organizada hace una semana por la ANC, coincidiendo con el aniversario del 1 de octubre.

Fuentes del PP catalán consultadas por Europa Press sostienen que esa movilización debe producirse con ciudadanos de Cataluña, si bien reconocen que en esta autonomía el partido no tiene mucha afiliación. "Que vengan 15 autobuses con 700 personas no va a marcar el éxito o no de la manifestación", han señalado las fuentes consultadas.