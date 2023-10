Omar Apollo aborda el dolor, la muerte y la aceptación en “Live For Me”

ARCHIVO - Omar Apollo asiste al amuerzo Variety Hitmakers 2022 el sábado 3 de diciembre de 2022, en City Market Social House en Los Ángeles. En sólo cuatro canciones de su último EP, “Live For Me”, Apollo procesa emociones fuertes y traumáticas c AP (Jordan Strauss/Jordan Strauss/Invision/AP)

NUEVA YORK (AP) — En sólo cuatro canciones de su último EP, “Live For Me”, Omar Apollo procesa emociones fuertes y traumáticas como la muerte, el dolor, la aceptación (y la falta de ellos) a través de sonidos íntimos y exuberantes.

El EP lanzado el viernes, sigue al álbum debut de Apollo de 2022, “Ivory”, y a una nominación al Grammy de 2023 como mejor artista nuevo. Apollo, cuyo nombre verdadero es Omar Apolonio Velasco, nació en Indiana, hijo de padres mexicanos originarios de Guadalajara.

“Live For Me” es su primer proyecto desde su gira con SZA y desde que su canción “Evergreen (You Did’t Deserve Me At All)” se volvió viral en las redes sociales, atrayendo a una gran cantidad de nuevos oyentes a su música.

El cantautor estrenó recientemente el sencillo principal del EP en un concierto en Londres y adelantó parte de la canción que da título al EP con la sensación de TikTok, “Tube Girl” Sabrina Bahsoon. A finales de este mes, compartirá el escenario del Madison Square Garden de Nueva York con Daniel Caesar y Montell Fish como parte de la gira Superpowers de Caesar.

Está bastante ocupado, pero Apollo, de 26 años, dice que todo esto le parece productivo e inspirador.

“Simplemente siento que estoy haciendo y viviendo. Me siento vivo ahora y... creo que eso es importante”, dijo.

Apollo charló con The Associated Press por videollamada sobre el lanzamiento, que no se ajusta a ningún género ni a su más reciente canción favorita. Pero no quiso hablar del retrato realizado por el artista Doron Langberg que incluyó en la portada del EP (y su contraportada explícita). Más sobre eso más adelante, dijo.

Las respuestas fueron editadas para una mayor claridad y brevedad.

AP: Dijiste en un comunicado que ‘Ice Slippin’, la primera canción que lanzaste del EP, trata sobre los sentimientos que tuviste después de revelar tu orientación sexual a tu familia. ¿Por qué te pareció el momento adecuado para publicar esta canción?

APOLO: Muchas de las canciones que escribo son emociones con las que lidié o estoy lidiando en ese momento. Creo que era algo a lo que quería volver, viajar en el tiempo. Mucho ha cambiado desde entonces. ... Esa canción trata de mí conduciendo un auto durante el invierno y saliéndome de la carretera... y simplemente me estaba deslizando. Fue una parte muy emocional de mi vida y también surgió a nivel físico. Así que fue extraño ver con qué estaba lidiando y sentir cómo se manifestaba físicamente en mi vida. Todo se sintió como este choque, ¿sabes?

AP: Parece que esa canción establece el paisaje emocional de ‘Live For Me’. De las cuatro canciones, ¿por qué querías que “Ice Slippin” fuera la primera en estrenarse?

APOLO: De hecho, era muy importante que esta canción saliera primero. Mucha gente con la que trabajo me decía: ‘¿Por qué ésta primero?‘... Pero para mí se trataba más bien de una transición que quería hacer como artista, de no sentirme atado por la estructura o las ideas de otras personas. Más bien algo como las decisiones que tomaría si todavía estuviera en Indiana viviendo en el ático. Yo subiría esa canción primero.

AP: ¿Y por qué estas canciones juntas en un EP y no en un proyecto más largo?

APOLO: Un proyecto más largo definitivamente necesitaría más tiempo. He estado de gira, estuve de gira con SZA, hice dos, tres giras como artista principal, así que realmente no he tenido tiempo. Estas canciones se hicieron entre estas cosas. Ahora tengo tiempo, así que estoy trabajando. Pero estas canciones se han hecho desde hace tiempo y… quería hacer algo este año. Quería hacer algo que no fuera pasivo, que tuviera intención. … Es breve, pero tiene mucho de mi mundo introspectivo.

AP: El sonido de estos temas se siente un poco diferente a lo que has hecho recientemente, ¿crees que así es? ¿O se siente como una evolución natural?

APOLO: Creo que es mejor. Creo que es una evolución. Creo que todo es intencional en esto. Y sí, me han gustado mucho diferentes tipos de música desde el principio, ya sabes. He rapeado desde que hice el primer EP. Sé que en ‘Evergreen’ estaba cantando y cantando, así que la gente tal vez me conozca como cantante. Pero me gusta hacer todos los géneros. Me encanta la música, me metí en la música porque me encantan todas sus partes, así que no, no siento que esté diciendo: ‘Oh, voy a probar esto’. Simplemente, siento que estoy haciendo y viviendo. Me siento vivo ahora y... creo que eso es importante.

AP: ¿Cuál es tu proceso al abordar la idea de una nueva canción?

APOLO: Una canción a la vez. Siempre. Puedo proponer un ejemplo intencional o una idea. Pero normalmente es sólo una canción a la vez. Tengo esta idea estimulando mi cerebro y me sentaré aquí durante 16 horas y lo resolveré porque es divertido.

AP: ¿Hay alguna música que hayas escuchado mucho recientemente?

APOLO: He escuchado ‘TESLA’ de Lil Yachty durante los últimos cuatro días. Es la única canción que escucho. Es tan extraño que es la única canción que quiero escuchar ahora mismo. Creo que como música puede ser muy pesada a veces, no quiero pensar demasiado. A veces sólo quiero, ya sabes, algo de (grosería) dura. Y me gusta la sensación de esa canción, es fantástica. Me encanta eso.

AP: ¿Cómo esperas que sea recibido este proyecto?

APOLO: Lo único que puedo esperar es que (los fans) se inspiren en cualquier forma que elijan. Sé que estas canciones se pueden interpretar de diferentes maneras. … Cuando voy a los conciertos y veo sus caras y lloran, cantando cada palabra, eso me da energía. Estoy ahí arriba, esforzándome al máximo, sudando, ya sabes, sin aliento, sólo intentando dar un buen espectáculo. Eso es todo para mí. Sólo espero que las personas que escuchen aprendan algo sobre sí mismas o se inspiren.