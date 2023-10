Portaltic.-Call of Duty: Warzone Mobile llegará finalmente en primavera de 2024 con mejoras de rendimiento y jugabilidad

Call of Duty Warzone Mobile. ACTIVISION (ACTIVISION/Europa Press)

MADRID, 6 (Portaltic/EP)

La desarrolladora de videojuegos indicó en septiembre de 2022, en el marco del evento Call of Duty: Next, que la versión móvil de Call of Duty: Warzone estaría disponible para los usuarios a lo largo de este año 2023.

Sin embargo, en una nueva publicación en su blog sobre los avances de este título, Activision ha anunciado que finalmente se lanzará a nivel global en la primavera del próximo año.

Call of Duty: Warzone Mobile es un nuevo videojuego de disparos en primera persona de la saga diseñado para jugar a través del 'smartphone' con partidas en las que se pueden unir hasta 120 jugadores en un solo mapa. Además, incluye armas, ubicaciones y modos de combate ya conocidos de las entregas Warzone.

En concreto, una de las novedades que incluirá esta entrega es el mapa de Rebirth Island, que "hará su debut móvil" con el lanzamiento del videojuego y que, según Activision, ha sido creado "minuciosamente y especialmente" para este título.

Así, se trata de un mapa que combina algunos elementos de 'Battle Royale' y el modo multijugador, obteniendo como resultado "una experiencia emocionante" para los jugadores fans de esta saga.

Aunque se lanzará a nivel global en 2024, algunos usuarios han podido probar el videojuego dentro de los países de lanzamiento limitado, que son Australia, Chile, Noruega y Suecia.

En este marco, Activision ha colaborado con los equipos de Warzone en Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends y Solid State Studios para continuar trabajando en sus funciones y mejorar la experiencia según los comentarios de los usuarios.

En base a ello, han explicado que introducirán mejoras de rendimiento y jugabilidad, como los controles táctiles y los menús. Igualmente, el videojuego renderizará con una calidad "significativamente mayor", también se mejoran las opciones de personalización y se reducirá el espacio de instalación.

Los usuarios ya pueden registrarse para reservar Call of Duty: Warzone Mobile en la App Store o a través de Google Play.