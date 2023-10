Hezbolá se atribuye los disparos de mortero desde Líbano contra Israel

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Según un comunicado, la formación ha que atacó tres sitios militares israelíes en la disputada región del Monte Dov, en los que las Fuerzas de Defensa de Israel no han notificado ningún herido, ha informado el periódico 'The Times of Israel'.

Las FDI han afirmado que han llevado a cabo un ataque con aviones no tripulados contra la "infraestructura de Hezbolá" en la zona y, según una fuente militar, el lugar era una tienda de campaña que la formación instaló en territorio israelí hace meses.

Hezbolá se ha mantenido al margen en gran medida en combates anteriores entre Israel y grupos de milicias palestinos, y sólo ha hecho la vista gorda ante las facciones locales que operan desde su territorio en el sur del Líbano.

El último balance sitúa al menos 300 las víctimas en Israel y en 232 las víctimas en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva por tierra y aire de Hamás y las represalias israelíes. A ellos hay que sumar los miles de heridos y las decenas de israelíes apresados por las milicias palestinas.