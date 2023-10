Las sirenas que avisan de la llegada de misiles vuelven a sonar en el sur de Israel

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Las sirenas que advierten sobre la llegada de ataques con cohetes han vuelto a sonar este domingo por la noche en el sur de Israel, concretamente en las ciudades de Sderot, Kibbutz Nir Am, Yad Mordechai y Netiv Ha'asara, todas cerca de la Franja de Gaza.

A primera hora de la noche, una casa en Sderot ha sufrido el impacto directo de un cohete, que no ha causado heridos, pero sí daños importantes, según ha informado el periódico 'The Times of Israel'.

El alcalde de esta ciudad, Alon Davidi, ha pedido a los residentes que permanezcan en sus casas con puertas cerradas y que no las abran hasta que se les indique lo contrario, mientras las fuerzas de seguridad israelíes trabajan para encontrar y detener a un número indeterminado de terroristas palestinos que se infiltraron esta mañana desde Gaza.

Davidi ha denunciado la "masacre de civiles inocentes en todas partes" y ha instado a los dirigentes de Israel a asestar un "golpe significativo" a Hamás. "Necesitamos apoderarnos de Gaza y matarlos, hay que borrarlos", ha llegado a decir en el canal de televisión Channel 12.

El último balance sitúa al menos 300 las víctimas en Israel y en 232 las víctimas en la Franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva por tierra y aire de Hamás y las represalias israelíes. A ellos hay que sumar los miles de heridos y las decenas de israelíes apresados por las milicias palestinas.