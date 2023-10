Monterrey se impone 3-1 a Juárez con doblete de Funes Mori

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Rogelio Funes Mori lució el sábado al aportar un doblete para conducir a Monterrey rumbo a una victoria en casa, 3-1 sobre Ciudad Juárez, con lo cual los Rayados cortaron su racha de dos duelos sin triunfo.

El argentino Maximiliano Meza abrió el marcador a los cinco minutos con un penal, que fue señalado varios minutos después de que Jesús Corona recibió una falta en el área, sancionada gracias a la intervención del videoarbitraje (VAR).

Funes Mori amplió la ventaja a los 27, con un certero cabezazo a un tiro de esquina que puso en la horquilla.

En el arranque del complemento Funes Mori, el ariete naturalizado mexicano, hizo el tercero empujando el balón con el arco abierto, gracias a un pase de Meza para llegar a cuatro dianas en el torneo Apertura mexicano.

Avilés Hurtado descontó para los visitantes con un penal a los 52, en una acción en la que intervino una vez más el VAR para que se marcara la falta en el área.

Con la victoria los Rayados llegaron a 17 unidades y se ubicaron provisionalmente en la 5ta posición, con un par de juegos pendientes.

Ciudad Juárez hilvanó su tercer revés y cuarta jornada sin victoria para quedarse en la 8va posición con 15 puntos.

Más tarde, también en la duodécima fecha, están programados los duelos Chivas vs. Atlas, Pachuca vs. Tigres y Cruz Azul vs. Pumas.