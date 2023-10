Oyarzabal: "Se sacan comunicados y no queremos pensar mal, pero te da mucha rabia"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

"Enfadado se está cuanto también te atienden. Es verdad que en el directo sí que me ha hablado, aquí lo he intentado, de buenas maneras, y se van hacia dentro, no se puede hablar", dijo en declaraciones a Dazn, recogidas por Europa Press.

El internacional español fue contundente después del partido en el Metropolitano, donde los vascos reclamaron un penalti por mano que no fue concedido y terminaron derrotados por un penalti que sí señaló Munuera Montero para los locales en el minuto 89.

"No es una mano arriba, es al costado cuando está tumbado. Vivimos en un fútbol en el que se sacan comunicados extradeportivos por parte de los clubes que no ayudamos a los árbitros, al fútbol, y luego pasan cosas así. Los árbitros están sometidos a mucha presión. No queremos pensar mal pero te da rabia, que la misma jugada en esta área se generan dudas y lo otro lo tiene muy claro", terminó.