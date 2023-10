(AMP)Feijóo avisa que la amnistía supone "relanzar la independencia" y anuncia que recurrirá la ley si se aprueba

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la Ley de Amnistía si se aprueba porque supone un "fraude electoral" y una "involución democrática" que es "incompatible con el ordenamiento jurídico español". Tras recalcar que el PP no será "cómplice de una injusticia", ha avisado además que este paso no llevará a "enterrar la independencia" sino a "relanzar la independencia".

"Creo que ser cómplices de una injusticia en un Estado democrático como España o en una sociedad democrática como Cataluña es un acto de absoluta cobardía además de ser un acto injusto", ha asegurado Feijóo en una entrevista en Catalunya Radio, que ha recogido Europa Press.

Además, el presidente de los 'populares' ha acusado al socialista Pedro Sánchez de escudarse en la "reconciliación" y la "convivencia" cuando lo que persigue con esa Ley de Amnistía es seguir en la Presidencia del Gobierno "después de perder las elecciones".

Así, ha recalcado que no se está pactando "ningún tipo de reconciliación" sino que se está "cerrando una transacción política", a pesar de que los encausados en el 'procés' "han dicho que volverán a reactivar el incumplimiento de la ley a través de declaraciones de independencia".

"Por tanto, esto no es enterrar la independencia, esto es relanzar la independencia", ha avisado, para censurar que Sánchez "utilice" los "votos del independentismo catalán" en "beneficio propio" para seguir en Moncloa, algo que, a su entender, constituye una "anomalía democrática".

"UN CONTUBERNIO IMPROPIO DEL AÑO 2023"

Al ser preguntado expresamente cómo va trabajar el PP contra la Ley de Amnistía, Feijóo ha admitido que trabajarán "con la razón, con la moral, con la ética y con la ley" porque la amnistía es "una involución democrática", una "decisión reaccionaria" y "un fraude electoral masivo", ya que, según ha recordado, antes de votar el 23 de julio el propio Sánchez sostenía que ni la amnistía ni el referéndum caben en la Constitución.

Según Feijóo, "la reconciliación de una parte los políticos catalanes independentistas que están juzgados por el Tribunal Supremo" y "en busca y captura también por el Tribunal Supremo", no pasa por "la necesidad de sumar unos votos para que el candidato que ha perdido las elecciones sea el presidente del Gobierno".

Así, ha reiterado que esto no es "un tema de convivencia" sino "un tema de conveniencia", dado que se trata de una "transacción política" para que Sánchez siga en el poder "a cambio de seis votos". "Esto es un contubernio impropio del año 2023 en España", ha apostillado.

DICE QUE LAS AMNISTÍA SON "INCOMPATIBLES" EN UN ESTADO DEMOCRÁTICO

Feijóo ha afirmado que las amnistías en un Estado democrático "son totalmente incompatibles" porque se trata de "una medida excepcional" ante "un derecho injusto". Según ha explicado, en el indulto, el Estado perdona, mientras que, en el caso de la amnistía, el Estado es el perdonado, lo que ha tildado de "ilógico".

"Aquí no estamos ante un derecho injusto, aquí estamos ante la Constitución, ante el Estatut, ante el Código Penal, aquí estamos en definitiva ante un derecho justo y, por lo tanto, la amnistía sería una decisión desde el punto de vista de justicia injusta", ha apostillado.

A renglón seguido, ha recordado que los partidos políticos que tienen más de 50 diputados como el PP pueden "ejercer acciones legales ante los tribunales, incluyendo el TC". Aunque aún no conocen el texto, ha advertido de que una Ley de Amnistía es "incompatible" con el ordenamiento jurídico español".

Por eso, ha afirmado que "todo aquello que sea injusto" deben recurrirlo porque "si no serían cómplices de una injusticia". "Creo que ser cómplices de una injusticia en un Estado democrático como España o en una sociedad democrática como Cataluña es un acto de absoluta cobardía además de ser un acto injusto", ha manifestado.

"NO PUEDE HABER UNA ÉLITE POLÍTICA POR ENCIMA DE LA LEY"

En este sentido, ha indicado que "los catalanes que incumplen las leyes, desde una multa de tráfico hasta una sanción de Hacienda, tienen que cumplirla". Y por tanto, ha proseguido, no puede haber "una élite política reducida que esté por encima de la ley" porque "eso es absolutamente injusto".

Feijóo ha admitido que "todo parece indicar" que habrá un Gobierno presidido por Sánchez, si bien ha subrayado que "la llave" de ese Ejecutivo la tiene el expresidente catalán Carles Puigdemont. Además, ha censurado que ese Gobierno se vaya a apoyar en los partidos que "se quieren ir de España".

Según Feijoo, hace falta reconocer que "el Estado de Derecho es la garantía de la democracia, que fuera de la Constitución no hay democracia". "Creo que lo que ha pasado en el 2017, básicamente, es que unos políticos catalanes han infringido las leyes, pero no unos políticos cualquiera", ha apostillado, para lamentar que después de que PP y PSOE decidieran "activar el artículo 155" de la Carta Manga, solo su partido mantenga la "coherencia" con aquella actuación.

"Se ha hecho lo que había que hacer, con la intensidad que había que hacerlo. Se ha reconstruido el Estado de Derecho y eso es fundamental para la convivencia del pueblo", ha declarado, para subrayar que "la política no fracasó" sino que se "activó".

ASEGURA QUE NO "REHUYÓ" LA FOTO CON ABACAL EN BARCELONA

Un día después de la multitudinaria manifestación en Barcelona contra la amnistía organizada por Societat Civil Catalana, Feijóo ha afirmado que él no ha "rehuido" ninguna foto con el presidente de Vox, Santiago Abascal, ni la "ha buscado". Así, ha explicado que SCC llamó a los partidos políticos a apoyar su convocatoria y ha añadido que allí estaban todos los que querían estar.

Ante la amplia presencia de cargos del PP en esta convocatoria, Feijóo ha explicado que querían demostrar que están con la "igualdad de los ciudadanos", "con la democracia", "con la Constitución" y "con la palabra dada". "Estamos con el Estatut y con los programas electorales con los que nos hemos presentado a las elecciones", ha apostillado.

Al ser preguntado por los carteles en la marcha con la cara de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz o Carles Puigdemont con un bigote de Hitler y si comparte esas imágenes, ha indicado que no las ha visto pero no le "gustan". "Me interesan mucho más las palabras, me interesan mucho más los razonamientos que las descalificaciones", ha aseverado.

CREE QUE EL PP ESTÁ "RECONECTANDO" CON CATALUÑA

Feijóo ha admitido que Cataluña, junto a Andalucía, es la comunidad que más ha visitado estos meses, reuniéndose con distintos actores de la sociedad civil. "Por tanto, Cataluña sigue siendo una de las comunidades autónomas prioritarias para el Partido Popular y yo diría que prioritaria sobre lo prioritario", ha manifestado.

Dicho esto, ha indicado que los resultados de las últimas generales --al convertirse el PP en tercera fuerza política "por encima del nacionalismo y del independentismo"-- evidencian que hay ya "algún indicio", aunque sea "modesto", de que están "reconectando con Cataluña".

Para convencer a más votantes catalanes, ha apostado por hablar por los problemas de los ciudadanos, como las hipotecas, que han "crecido 300 euro al mes" o la energía ante las dificultades de muchas familias para pagarlas. Además, ha defendido bajar los impuestos, máxime cuando "Cataluña es una de las comunidades autónomas con mayor presión fiscal". "Los catalanes son los ciudadanos con mayor presión fiscal de España", ha subrayado.