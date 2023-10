Aznar apela a la conciencia cívica de los españoles y dice que no es momento de estar callado

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha apelado a la conciencia cívica de los españoles insistiendo en que "no es el momento de estar callado" en una situación "críticamente existencial para España". "Ha llegado el momento de decir basta ya", ha reiterado.

Así se ha pronunciado Aznar en un coloquio organizado por Foro NEOS --presidido por el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja-- con el periodista Bieito Rubido, en el que han analizado el momento actual profundizando en la amnistía que favorecería a los procesados por el 'procés' catalán.

"Cuando la ciudadanía se moviliza en defensa de la democracia solamente lo puedo ver con simpatía. No es tiempo este para silencios, para declararse un presidente en huelga de opinión. Ha llegado el momento de decir basta ya y apelar a la conciencia cívica de los españoles", ha lanzado.

Aznar ha incidido en que la posible amnistía que reclaman los partidos independentistas catalanes para apoyar la investidura del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, no es un "acto de generosidad" como defiende el líder socialista, sino que borra la pena y el delito. Ha dicho, además, que es un acto "en contra del sistema constitucional de España que destruye la Constitución".

El presidente de FAES ha criticado que el Ejecutivo esté discutiendo, a su juicio, posibles consultas de autodeterminación. "Hemos llegado al límite. No es cuestión de resistir, es cuestión de movilizarnos", ha añadido.

CRÍTICAS AL PSOE

Durante su intervención Aznar también ha criticado el cambio de "sujeto constituyente" del Partido Socialista que ahora "pacta con los separatistas, con la izquierda radical comunista, con los antiguos terroristas y ahora con un prófugo", en referencia al eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont.

En este sentido, ha afeado que el socialismo actual esté renunciando a sus doctrinas para "poner el destino de España en manos de un prófugo", algo que ha calificado como un "atentado contra la convivencia constitucional en España".

A su juicio, Sánchez está actuando como "delegado de un prófugo" y la amnistía supone "la condena de los poderes constituyentes empezando por el Rey y de todos aquellos poderes que defendieron la Constitución", ha reiterado Aznar, que ha asegurado además que tiene la "certeza" de que los independentistas "lo van a volver a hacer".

En otro punto, ha recordado que el Tribunal Constitucional es "garante de la Constitución" y no un poder constituyente, por lo que "no puede decir lo que la Constitución no dice". "Y si lo hace, está rompiendo flagrantemente sus obligaciones", ha reprochado.

PACTOS ELECTORALES

Preguntado por si en España habría que cambiar el sistema electoral para beneficiar a las mayorías, Aznar ha recordado que si el PP en lugar de contar con ocho millones de votos hubiera conseguido diez millones y medio, estarían gobernando los 'populares' en este momento.

"Con todo eso, ha ganado la suma del PSOE y la cosa esa que se llama Sumar. Es el PSOE, la cosa esa que se llama Sumar, es Bildu, es ERC y el prófugo", ha manifestado para, a continuación, hacer una recomendación a los electores para que "comprendan la regla", ha lanzado.