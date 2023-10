Capriles retira su candidatura a las primarias de la oposición venezolana

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

"Cuando decidí lanzar mi candidatura, lo hice con la certeza de poder conducir a nuestro país hacia el cambio. Es un honor y un privilegio haber recibido el apoyo de nuestra base, un gesto que me llenó de humildad y gratitud. Sin embargo, la realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral", ha señalado en una carta compartida en sus redes sociales.

Así, ha considerado que esta inhabilitación es "inconstitucional, ilegal, arbitraria", pero "está allí", por lo que asegura que su retirada de la carrera electoral será "la verdadera oportunidad de implementar políticas que podrán convertirse en mejoras concretas en la calidad de vida de todos los venezolanos".

Capriles ha asegurado que este paso no lo ha dado "a la ligera, sino impulsado por un profundo amor" a Venezuela, así como un "compromiso inquebrantable hacia su futuro" y convencido de que "la elección presidencial de 2024 está convirtiéndose en una ruta sólida para el cambio.

En este sentido, ha hecho un llamamiento "a todos los venezolanos a que participen este 22 de octubre" en las primarias en lo que espera que sea "una demostración cívica y democrática como reafirmación a la ruta electoral hacia 2024": "Estamos en un momento crucial. Estamos convencidos de que en las elecciones presidenciales hay una real posibilidad de cambio", ha remarcado.

"Nuestro objetivo más urgente y trascendente es la derrota electoral de Nicolás Maduro y su régimen opresivo y hambreador. Esta victoria será el triunfo de un pueblo que ha sufrido bajo un sistema corrupto y despiadado", ha manifestado.

Capriles, dos veces candidato en los comicios de 2012 y 2013, se quedó cerca de Hugo Chávez, primero; y de Maduro, después. Los principales grupos de la oposición en Venezuela rechazaron participar en las últimas elecciones por la falta de garantías democráticas, pero se han marcado como objetivo recuperar el impulso perdido de cara a futuros procesos.