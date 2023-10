Ciencia.-La caza masiva ha impactado en la diversidad genética de las ballenas

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón compararon el ADN de una colección de huesos de ballena encontrados en playas cercanas a estaciones balleneras abandonadas en la isla Georgia del Sur, en el Océano Atlántico sur, con el ADN de ballenas de la población actual y encontraron pruebas sólidas de la pérdida de linajes de ADN materno entre las ballenas azules y jorobadas.

"Un linaje materno a menudo se asocia con las memorias culturales de un animal, como los lugares de alimentación y reproducción, que se transmiten de una generación a la siguiente", dijo en un comunicado la autora principal del estudio, Angela Sremba, quien realizó la investigación como parte de sus estudios doctorales en el Instituto de Mamíferos Marinos. "Si se pierde un linaje materno, es probable que también se pierda ese conocimiento".

Los hallazgos fueron publicados recientemente en el Journal of Heredity.

Georgia del Sur es una isla remota a unos 1.200 kilómetros al sureste de las Islas Malvinas y alberga varias estaciones balleneras que operaron desde principios de siglo hasta la década de 1960. En poco más de 60 años, más de 2 millones de ballenas fueron asesinadas en todo el hemisferio sur, de las cuales 175.000 fueron asesinadas cerca de Georgia del Sur.

Todavía hay pruebas de esa matanza en la isla, que está repleta de miles de huesos de ballena (muchos de ellos de 100 años o más) que fueron desechados durante el procesamiento comercial. Las frías temperaturas en la región ayudaron a su preservación.

Las poblaciones de ballenas del Atlántico sur han comenzado a recuperarse desde que se detuvo la caza comercial de ballenas, pero los avistamientos de ballenas alrededor de Georgia del Sur siguen siendo bajos. Esto sugiere que las poblaciones locales pueden haber sido extirpadas, un término para describir un tipo de extinción localizada, dijo el coautor del estudio Scott Baker, director asociado del Instituto de Mamíferos Marinos de OSU. Baker visitó por última vez la isla Georgia del Sur como parte de un viaje de investigación a principios de 2020.

"Durante 60 años, las ballenas han estado ausentes de las zonas de alimentación de Georgia del Sur, lo que sugiere que se perdió la memoria cultural", dijo Baker, quien fue el doctorado de Sremba. tutor. "El número de ballenas que regresan hoy a esta región todavía no es grande, pero existe la sensación de que pueden estar redescubriendo este hábitat".

Para comprender mejor cómo la caza de ballenas puede haber impactado la diversidad genética de la población actual, Sremba analizó el ADN extraído de huesos encontrados en la isla Georgia del Sur y comparó la información genética con datos previamente publicados de ballenas vivas en la población contemporánea posterior a la caza de ballenas.

Ella y sus colegas identificaron huesos de ballenas jorobadas, azules y de aleta, y descubrieron que, si bien la diversidad genética entre las ballenas sigue siendo alta, hay indicios de una pérdida de linajes de ADN materno en las poblaciones azules y jorobadas.

Los investigadores no pudieron detectar diferencias en la diversidad entre las muestras de ADN de ballenas de aleta del hemisferio sur antes y después de la caza de ballenas, probablemente debido a la disponibilidad limitada de muestras posteriores a la caza de ballenas.

Debido a que algunas especies de ballenas pueden vivir hasta 100 años, también existe la posibilidad de que algunas de las ballenas actuales estuvieran vivas durante la era ballenera, dijo Sremba.

A medida que estas ballenas mueren, eso podría resultar en una mayor pérdida de linajes maternos adicionales. Esto subraya la importancia de preservar ahora la información genética de las ballenas, dijo.

"Es sorprendente que estas especies hayan sobrevivido. En otros 100 años, no sabemos qué podría cambiar, y no podemos medir ningún cambio ahora si no tenemos una buena comprensión del pasado", dijo Sremba. "Este trabajo brinda la oportunidad de reconstruir la historia de estas poblaciones de ballenas y ayudarnos a comprender lo que realmente se perdió debido a las actividades balleneras".