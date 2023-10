Claudia Goldin gana el Nobel de Economía por sus estudios sobre las mujeres en el mercado laboral

ARCHIVO - Exhibición de la medalla Nobel de fisiología o medicina otorgada a Charles M. Rice, 8 de diciembre de 2020, en Nueva York. La Fundación Nobel dijo el viernes 15 de setiembre de 2023 que ha elevado el monto de los premios Nobel este año a 11 millones de coronas suecas (986.270 dólares). (Angela Weiss/Pool Foto via AP, File) (Angela Weiss/AP)

ESTOCOLMO (AP) — Claudia Goldin, profesora de la Universidad de Harvard, ganó el lunes el Nobel de Economía por sus estudios sobre la brecha de género en el mercado laboral.

Hans Ellegren, secretario general de la Real Academia Sueca de las Ciencias, anunció el premio en Estocolmo. Goldin es apenas la tercera mujer entre los 92 premiados en la categoría de economía.

“Comprender el papel de la mujer en el mercado laboral es importante para la sociedad. Gracias a la pionera investigación de Claudia Goldin, ahora sabemos mucho más sobre los factores subyacentes y qué barreras pueden tener que abordarse en el futuro”, explicó Jakob Svensson, presidente del Comité del Premio en Ciencias Económicas.

Goldin no ofrece soluciones, pero su investigación permite a los legisladores abordar el arraigado problema, indicó Randi Hjalmarsson, miembro del comité del premio.

“Ella explica el origen de la brecha, cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo varía con la fase de desarrollo. Y por lo tanto, no hay una única medida”, dijo Hjalmarsson. “Es una cuestión política complicada porque si uno no conoce el motivo subyacente, una medida concreta no funciona”.

Sin embargo, “al comprender por fin el problema y llamarlo por su nombre adecuado, podremos labrar una senda mejor hacia el futuro", dijo Hjalmarsson, que añadió que los descubrimientos de Goldin tienen “enormes implicaciones sociales”.

La investigadora, de 77 años, se mostró “sorprendida y muy, muy contenta” al saber que había sido premiada, dijo Ellegren.

El comunicado seguía a los premios de medicina, física, química, literatura y paz, que se anunciaron la semana pasada.

El galardón fue establecido en 1968 por el banco central sueco y se conoce oficialmente como el Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas en Memoria de Alfred Nobel.

Los ganadores del año pasado fueron el expresidente de la Reserva Federal estadounidense Ben Bernanke, Douglas W. Diamond y Philip Dybvig por su investigación sobre las quiebras bancarias que ayudó a formar la agresiva respuesta estadounidense a la crisis financiera de 2007 y 2008.