Eduardo Verástegui narra la trata de menores en 'Sound of Freedom', apoyada por Trump: "El objetivo es salvar niños"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El productor y aspirante a la presidencia de México, Eduardo Verástegui, ha presentado en España 'Sound of Freedom', cinta que aborda la trata de menores y que "ha recaudado más de 200 millones de dólares en América", no exenta de polémica por el apoyo que le ha prestado el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. De hecho, la película ha sido tildada de filme de 'ultraderecha' y 'trumpista' por la crítica de Estados Unidos.

"La cinta ha sido apoyada por ambos lados en México, pero en Estados Unidos principalmente me respondieron los republicanos. No puedo forzar a nadie. Si los demócratas no responden, hay que preguntarles por qué no quieren ser parte de este movimiento", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

La película, que se estrena en España el próximo 11 de octubre, ha recibido el apoyo del expresidente de Estados Unidos Donald Trump, que proyectó la cinta en su club de golf de Bedminster (Nueva Jersey) junto con el principal protagonista, Jim Caveziel, y Eduardo Verástegui, según informa The Washington Post.

"El objetivo es salvar a niños, sin importar si el apoyo viene de demócratas o republicanos. Esto no es un tema de exclusividad para un grupo", ha asegurado Verástegui, que ha detallado que en México, principal proveedor de la trata de menores sexuales, realizó una gira con los partidos de izquierda y derecha para abordar un "problema global".

"Estados Unidos es el consumidor número uno de sexo con niños en el mundo y México es su proveedor número uno. 57 niños desaparecen en México cada día; 21.000 al año, esas son las cifras oficiales. Con estos números, yo quería que los gobernadores, independientemente de nuestras diferencias en otros temas, fueran anfitriones de las presentaciones de la película, para después firmar un convenio donde se hiciese un compromiso de erradicar cualquier tipo de trata infantil", ha relatado, antes de subrayar que "este es un tema humanista y no político".

Estas diferencias políticas han provocado que en Estados Unidos se vincule la película con una de las teorías de la conspiración del movimiento QAnon, que sostiene que las élites progresistas fomentan los abusos a menores, como señalan medios como la revista 'Time' o 'Financial Times'. Para el director de la película, Alejandro Monteverde, que hayan "etiquetado" la película ha sido lo que más le ha dolido del revuelo causado.

"Lo que más me ha dolido es cuando han puesto a la película una etiqueta que excluye a una audiencia porque crea prejuicios y eso sí afecta a la película. Yo he hecho la película para todas las audiencias", ha apostillado en una entrevista con Europa Press.

Sin embargo, para Verástegui todo lo que se ha creado alrededor del proyecto ha sido "increíble". "El resultado de la película ha sido increíble. Valoro todo porque es muy difícil saber qué fue lo que te ayudó. Todo lo de alrededor, tanto lo bueno como lo malo, ha conseguido que esto sea un movimiento ya que ya está en todos los continentes", ha indicado. La película también ha contado con el soporte de Alejandro Sanz o Mel Gibson, como ha apuntado el productor.

UN PROYECTO DE OCHO AÑOS

'Sound of freedom' cuenta la historia real de Tim Ballard, agente del Departamento de Seguridad Nacional dedicado al combate de la pedofilia. El agente, harto de cazar criminales en su país sin atajar la raíz de las mafias que trafican con niños en Latinoamérica decide, con el apoyo de su esposa, madre de sus siete hijos, acudir a Colombia, desarticular una red criminal y devolver la libertad (el sonido de la libertad) a más de 50 menores.

El proyecto, según Monteverde, ha podido ver la luz tras ocho años desde que se inició la escritura del guion y cinco años desde que finalizó su rodaje. "Tenía en mente todos los días que esta película nunca saldría", reconoce.

Monteverde relata que sintió una "llamada" para mostrar cómo era la trata de menores en América y Latinoamérica y confía en que no deje a nadie "indiferente". "Sentí una convicción, una llamada de querer hacer algo, y empecé a escribir un guión sobre esta temática. No es una película que te deja deprimido, es una película que explora una oscuridad por medio de un vehículo de esperanza. La gente sale inspirada para ser parte de este diálogo social", ha explicado.

El director confiesa que el abuso de menores es un tema "difícil de mercadear" y afirma que la prostitución es una salida para los niños en algunos países vulnerables. "Me llamó la atención la falta de información que había en torno al tema. Espero que ahora cada país haga su investigación y sepan cuántos menores desaparecidos hay por esta razón", ha destacado.

Tanto el productor como el director reconocen que el éxito que ha despertado entre el público ha sido una "sorpresa" y más después de las dificultades que han tenido para lograr financiación. "Nunca nos imaginamos que seríamos los primeros en taquilla, tras escuchar que no teníamos posibilidades, que nadie vería la película y que sería difícil estrenarla", ha recordado Eduardo Verástegui.

Por último, el actor español Javier Godino, que también participa en la película, asegura que el proyecto ha logrado crear un "diálogo interno" en el espectador. "Parece ser que la película pasa por dentro y tú estás teniendo pensamientos y te está pasando algo, estás teniendo un viaje personalmente a través de la película y eso es un logro", precisa.

En su caso, Godino ha afirmado que ser partícipe de 'Sound of freedom' ha sido un "gran viaje de humildad" y ha comentado que "cuando la gente vea la película se dará cuenta de que la obra cinematográfica es más grande que los prejuicios".