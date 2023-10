Feijóo ve a Sánchez seguro de que será presidente y le reta a ir a elecciones para que se vote sobre la amnistía

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el candidato socialista Pedro Sánchez ha mostrado una "absoluta seguridad" de que va a superar la votación de investidura, lo que le hace pensar que las negociaciones con los independentistas "van bien". Tras asegurar que no le ha aclarado "nada" sobre qué está negociando porque ha seguido con sus silencios y "eufemismos", le ha retado a convocar elecciones para que los españoles puedan opinar en las urnas sobre "las exigencias" relativas a la amnistía y el referéndum.

"No he conseguido que pronuncie la palabra amnistía", se ha quejado Feijóo en una rueda de prensa en el Congreso tras la reunión de unos 50 minutos que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo en funciones en el marco de sus contactos para la investidura y en la que le ha pedido "honestidad", llamar a "las cosas por su nombre" e "ir de cara".

Feijóo ha asegurado que ha acudido con "un pequeño dossier" a Pedro Sánchez para recordarle "lo que él mismo decía hace no mucho" en contra de la amnistía, sobre su promesa de traer a España a Carles Puigdemont para que rindiese cuentas ante la Justicia u volver a tipificar el delito de referéndum ilegal o sobre su rechazo, tres días antes de las elecciones, de la amnistía a los independentistas

"LA RESPUESTA DE SÁNCHEZ HA SIDO LA NADA"

Feijóo ha explicado ante los medios de comunicación que en esa reunión ha dirigido al candidato socialista las preguntas que éste no contestó en su debate de investidura, pues delegó la portavocía en el diputado Óscar Puente. Así, ha pedido saber si va a aceptar las exigencias de la amnistía y del referéndum pero no ha obtenido aclaración.

Así, ha recalcado que "durante estos 50 minutos largos de reunión la respuesta" de Pedro Sánchez haya sido "la nada". "No me ha contestado a nada. A preguntas concretas no hay respuestas", ha censurado.

En este sentido, ha subrayado que el jefe del Ejecutivo ha seguido con los silencios y con "eufemismos y paráfrasis", y ni siquiera ha sido capaz de pronunciar la palabra amnistía en la entrevista que ambos han mantenido a puesta cerrada.

"NO HAY LÍMITES EN LOS MEDIOS PARA CONSEGUIR SU FIN"

Dicho esto, Feijóo ha retado a Sánchez a ir a unas elecciones generales si tan seguro está de que sus planes cuentan con un apoyo mayoritario entre los españoles. En su opinión, entre "desigualdad y nuevas elecciones, lo más honesto son nuevas elecciones".

"Ningún político tiene consentimiento para aprobar ninguna amnistía. Ninguno, ni siquiera Sumar", ha manifestado, recordando que el PSOE "se manifestó en contra" de la misma 72 horas antes de acudir a las elecciones generales del 23 de julio.

A su entender, los ciudadanos deben poder opinar en las urnas sobre "las exigencias" del independentismo a Sánchez, si creen que "la Justicia ha de ser desigual en función de la ideología" y si quieren que España se reconozca "como Estado opresor" en el que hay "unos pocos políticos privilegiados y una gran mayoría de ciudadanos de segunda categoría".

"OBSESIONADO CON EL FIN" DE SEGUIR EN MONCLOA

En todo caso, la impresión de Feijóo es que Sánchez tiene muy avanzadas las negociaciones, ya que ha mostrado "la absoluta seguridad" de que va a repetir como presidente. "Entiendo pues que se ve como presidente del Gobierno, claro. Lo que no me ha trasladado es cómo lo va a conseguir", ha manifestado.

Así, ha señalado que le ha trasladado "el fin pero no los medios"."Y cuando uno está tan seguro y tan obsesionado con el fin, es cuando utiliza cualquier medio", ha dicho, para expresar su "preocupación" ante el hecho de que no haya "límites en los medios para conseguir su fin, que es ser presidente del Gobierno".

En este punto, ha rechazado que Sánchez esté buscando mejorar la convivencia y ha recalcado que "el único objetivo" de Sánchez para "explorar" la amnistía es "mantener su estatus personal como presidente".

Además, el líder del PP ha recriminado a Pedro Sánchez que le acuse de agitar la calle y ya ha avisado de que "por supuesto" el PP no renuncia a hacer más actos electorales o convocar concentraciones contra la amnistía que se negocia para todos los encausados en el proceso independentista en Cataluña.

PIDE PONER FECHA YA AL DEBATE DE INVESTIDURA DE SÁNCHEZ

Feijóo, que ha confirmado que él sí participará en el Debate de Investidura de Pedro Sánchez "por respeto a todos los ciudadanos, también a los votantes del PSOE, y al Congreso", ha vuelto a defender la necesidad de que la presidenta de la Cámara fije una fecha a ese debate, recordando que en su caso "tardó horas en fijar el Pleno".

"Parece claro que es el propio candidato el que se auto pone la fecha de acuerdo a su interés personal", se ha quejado Feijóo, que lleva más de una semana exigiendo públicamente que se fije esa fecha del debate de investidura.

Finalmente, Feijóo ha prometido que "nunca dejará de buscar un mínimo entendimiento entre los dos grandes partidos de España", si bien ha reconocido que en este momento los españoles "solo pueden contar con el PP como partido de Estado".

"De lo que sí ha servido esta reunión es para constatar una vez más que España puede contar con el PP, que vamos a seguir siendo, cueste lo que cueste, un partido de Estado, que no le vamos a mentir nunca a los españoles y que el PP va a defender lo que comparte la mayoría de los españoles, que es, aquí no hay señoritos, que estén por encima de la ley", ha avisado.

Fuentes del PP han señalado después que el presidente del Gobierno en funciones le ha comentado al líder del PP durante la reunión que, una vez que sea investido presidente, ambas formaciones se deben de llevar bien.