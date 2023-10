Polonia acudirá a la Finales de la BJKC sin Swiatek y Leylah Fernandez liderará a Canadá

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La actual número dos del mundo no estará en la pelea por conquistar la antigua Copa Federación, lo que merma el potencial del equipo capitaneado por Dawid Celt y que estará ahora liderado por Magda Linette, número 23 del ranking de la WTA. A su lado, Magdalena Frech, también dentro del 'Top 100' (70) y las más 'desconocidas' Katarzyna Kawa y Weronika Falkowska.

Por otro lado, la tercera componente del Grupo C de la competición, Canadá, tampoco acudirá con una jugadora importante como Bianca Andreescu, y tendrá como número uno a Leylah Fernandez, su otra tenista entre las cien mejores (60), Rebecca Marino, Eugenie Bouchard, que llegó a ser la cinco del mundo en 2014, Marina Stakusic y Gabriela Dabrowski completan el equipo que capitanea Heidi El Tabakh.

Además de la ausencia de Iga Swiatek y de la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo pero cuyo país no puede competir por la invasión de Ucraia, los espectadores no La Cartuja no podrán de disfrutar de las estadounidenses Coco Gauff, tres del mundo y actual campeona del US Open, y Jessica Pegula, cuarta del ranking, que merman el poderío de las americanas, lideradas por Madison Keys (11). Sí estarán la kazaja Elena Rybakina (5), las checas Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon (8), y Karolina Muchova (9), y la francesa Carolina Garcia (10).

"La lista de jugadoras seleccionadas es espectacular y tenemos muchas ganas de recibirlas y verlas jugar el mes que viene en Sevilla. Competir por tu país es el mayor honor para cualquier tenista, y el hecho de que tantas de las mejores tenistas del mundo vayan a hacerlo demuestra lo que significa esta competición. Las entradas para este gran evento ya están a la venta y vamos a ver un gran tenis. Animo a todos los seguidores a que no se queden sin ellas y las adquieran ya", expresó la española Conchita Martínez, directora de estas Finales de la BJKC.