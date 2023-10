Baloncesto.-Luka Doncic: "Si algún día vuelvo a Europa, volveré al Madrid, eso es 100%"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El escolta esloveno Luka Doncic, estrella de los Dallas Mavericks, aseguró este martes en un "100%" que regresaría al Real Madrid "si algún día" vuelve "a Europa" tras su paso por la NBA, subrayando que sin su formación en el club merengue "seguramente no estaría" donde se encuentra ahora.

"Si algún día vuelvo a Europa, volveré al Madrid, eso es 100%. Son muchos recuerdos ya solo estando aquí, yendo por Valdebebas, por Madrid... Son recuerdos muy bonitos, estoy muy feliz de estar de vuelta", admitió Doncic durante una rueda de prensa desde el WiZink Center.

"Llevo meses esperando este partido, va a ser muy especial. Como ya he dicho, va a ser uno de los más especiales, si no el que más", agregó sobre el duelo amistoso de este mismo martes contra el equipo madridista, como parte de la pretemporada de los Mavericks.

En este sentido, se alegró de jugar en la capital de España. "Todos están muy felices de estar aquí; yo el que más, seguro. Estamos aún en pretemporada, tenemos que mejorar y jugar contra el Madrid no va a ser fácil. Mi recibimiento va a ser muy emocionante para mí y tengo ganas de verlo", indicó.

"Aquí es donde aprendí todo, aprendí a hablar [español], aprendí a jugar al baloncesto y muchas más cosas. Sin el Real Madrid, seguramente no estaría donde estoy ahora", recalcó el jugador esloveno, centro de atención de toda la expedición de los Mavs.

Mientras tanto, elucubró sobre qué o a quiénes incorporaría para la franquicia de Texas. "A algún compañero me llevaría también [a Dallas]. A Rudy, a Llull, a muchos... A algún entrenador, a algún 'fisio'. Lo que seguro que me voy a llevar es el jamón", bromeó al respecto.

"Cuando estamos fuera de Estados Unidos, estamos más tiempo juntos, así que nos podemos conocer más y es algo bueno. Ojalá pudiera empezar siempre la pretemporada en Madrid, esto es una suerte", apostilló Doncic, para luego analizar al resto de su plantilla.

De hecho, fue preguntado sobre el fichaje de Grant Williams. "Muy importante porque creo que es un jugador muy bueno, es un líder, habla mucho y sabe decir cosas buenas. Así que creo que es buen fichaje para nosotros", resaltó el esloveno sobre el ex de Boston Celtics.

"Creo que tenemos un equipo muy bueno, hemos hecho nuevas incorporaciones y tenemos toda la pretemporada para conocernos. Sí creo que es un equipo mejor", dijo. Además, habló sobre cómo afrontar cada cita. "Lo mental es muy importante, sobre todo cuando tienes un mal partido. Para saber cómo salir de eso cuando las cosas no van bien, cómo jugar mejor, etc. Yo sigo haciendo las mismas cosas que hago todos los días y toca seguir así", argumentó.

A colación de esto, la máxima liga de baloncesto norteamericana ha diseñado para este curso un nuevo reto con la NBA Cup. "Yo he jugado aquí la Copa del Rey, es algo especial. No se cómo va a ser en la NBA. No sé las reglas todavía, pero yo creo que va a ir bien, siempre hay opciones", apuntó.

Tras recordar sus éxitos en dichas Copa del Rey durante su etapa como merengue, Doncic opinó sobre la situación de Pablo Laso. "Él ha sido mi primer entrenador. Ahora tiene una oportunidad en el Bayern. Su salida ha sido como ha sido, pero yo sé que el Madrid lo quiere mucho. Él le ha dado mucho al Madrid y seguro que lo echan de menos", valoró.

Por otra parte, Doncic detalló qué ha cambiado en su vida y en su entorno durante los últimos años. "Es evidente que el baloncesto internacional cada vez es más grande. Ahora hay dos MVP extranjeros en la NBA y hay más gente que está llegando. No solo yo, otra gente que también lo entiende así y está encantada de que esto suceda. Pero sigue habiendo jugadores de EE.UU. maravillosos y entre los mejores", matizó.

"Ahora puedo hablar con los periodistas. Pero no creo que yo haya cambiado mucho. Tengo más barba", se rio. "Cinco años de baloncesto en la NBA, sí; pero no creo que haya cambiado mucho, la verdad", reconoció el escolta esloveno.

"Es un baloncesto muy diferente, tienen la cancha más ancha, los triples son desde más lejos. En Europa se juega más en equipo, hay menos minutos y son muy importantes las jugadas, en la NBA no hay muchas jugadas", concluyó el exmadridista.