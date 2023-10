Biden afirma que el único propósito de Hamás es "matar judíos": "Este es un acto de pura maldad"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Mujeres violadas, agredidas, exhibidas como trofeos. Las familias se escondieron aterrorizadas durante horas y horas, tratando desesperadamente de mantener callados a sus hijos para no llamar la atención. Y miles de heridos, vivos, pero llevando consigo los agujeros de bala y metralla", ha aseverado.

Asimismo, Biden ha resaltado que, "como cualquier nación del mundo", Israel "tiene derecho a responder" a los "feroces" ataques llevados a cabo por las "manos sangrientas" de los miembros del grupo palestino, según ha recogido la cadena CNN.

"No hay justificación para el terrorismo. No hay excusa. Hamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y la autodeterminación", ha indicado Biden, agregando que el ataque recuerda a las "peores" acciones perpetradas por Estado Islámico, según ha recogido la cadena NBC News.

El presidente estadounidense también ha asegurado que Washington ha reforzado sus fuerzas militares en la región. "Estamos listos para incorporar activos adicionales si es necesario", ha dicho, refiriéndose al despliegue del portaaviones 'USS Gerald R. Ford'.