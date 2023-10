Candidatura independiente de RFK Jr. atrae críticas de republicanos y silencio de demócratas

FILADELFIA (AP) — Los republicanos atacaron el lunes a Robert F. Kennedy Jr. cuando el veterano abogado ambientalista y activista antivacunas lanzó una candidatura independiente a la Casa Blanca, lo que refleja las crecientes preocupaciones en la derecha de que el exdemócrata amenace ahora con quitarle votos al expresidente Donald Trump en 2024.

Tanto el Comité Nacional Republicano como la campaña de Trump apuntaron a los antecedentes liberales de Kennedy, mientras que los demócratas guardaron silencio cuando Kennedy insistió en un discurso en Filadelfia que dejaba atrás a ambos partidos políticos.

“Los votantes no deberían ser engañados por nadie que pretenda tener valores conservadores”, dijo Steven Cheung, portavoz de Trump, en un comunicado. Calificó la campaña de Kennedy como “nada más que un proyecto vanidoso para un Kennedy liberal que busca sacar provecho del nombre de su familia”.

La respuesta vehemente expone las incógnitas en la largamente prevista decisión de Kennedy de postularse como independiente. Es probable que la medida afecte la contienda rumbo al 2024, que parece encaminarse hacia una revancha entre Trump y el presidente Joe Biden, pero aún no está claro exactamente cómo lo hará.

Kennedy, miembro de una de las familias más famosas de la política demócrata, estaba en una candidatura primaria con pocas probabilidades y tiene mejores índices de preferencia entre los republicanos que entre los demócratas. Incluso Trump dijo de Kennedy hace apenas dos semanas: “Me agrada mucho. Lo conozco desde hace mucho tiempo”.

Aliados tanto de Biden como de Trump han cuestionado en ocasiones si Kennedy sería un candidato que afecte las posibilidades de su candidato.

“La verdad es que los dos tienen razón”, declaró Kennedy en el escenario el lunes ante un aplauso estruendoso. “Mi intención es arruinárselas a ambos”.

Al hablar el lunes desde el Independence Mall —una sección del Parque Histórico Nacional de la Independencia en Filadelfia, donde se adoptaron los documentos de fundación de Estados Unidos—, Kennedy dejó claro que no quería estar afiliado a ninguno de los dos partidos. Hizo referencia a una “creciente marea de descontento” en el país. Dijo que quiere hacer una “nueva declaración de independencia”: de las corporaciones, los medios y los dos partidos políticos principales.

Cientos de simpatizantes que se reunieron para escuchar a Kennedy —los cuales portaban carteles que decían: “Declara tu independencia”, y en algunos momentos corearon “¡RFK, hasta el final!”— se mostraron optimistas sobre su decisión. Una mezcla ecléctica de demócratas desilusionados, votantes de Trump que buscan un cambio y náufragos políticos que dicen que sus ideas no cuadran con ningún partido en particular insistieron en que Kennedy podría unificarlos a todos.

“Él va a ganar”, dijo Peter Pantazis, un empresario de 40 años de Lewes, Delaware. “He estado rezando para que descentralice la campaña, se aleje del sistema de partidos y sea realmente el candidato del pueblo para el pueblo. Y eso es lo que anunció hoy”.

“En los últimos dos años he notado que el Partido Republicano se ha ido por un camino que no me gusta”, dijo Brent Snyder, un veterano discapacitado del sur de Filadelfia. “No es que esté de acuerdo con todo lo que le está pasando a Trump, pero creo que en este momento él trae tras de sí más antecedentes de los que su país necesita. La división actual es simplemente terrible. Necesitamos a alguien que una a ambas partes para que esto funcione”.

La alegría, la esperanza y el leve olor a marihuana flotaban sobre la multitud mientras Kennedy hablaba del apoyo inquebrantable de John Adams a su país y de la profética advertencia de George Washington de que la política partidista derivaría en corrupción.

Sin embargo, la nueva campaña de Kennedy tiene un largo camino por recorrer para competir con la financiación, el apoyo y la experiencia de la que disfrutan las campañas de Trump y de Biden. Su anuncio del lunes se retrasó brevemente cuando llegó al escenario y descubrió que su discurso había sido cargado de cabeza en el teleprompter.

Kennedy hizo su anuncio menos de una semana después de que el activista progresista Cornel West abandonara su candidatura por el Partido Verde en favor de una candidatura independiente a la Casa Blanca. Mientras tanto, el grupo centrista No Labels está asegurando activamente el acceso a las boletas para un candidato aún por nombrar.

Conscientes del riesgo de que Kennedy pueda quitarles votos a los republicanos, los aliados de Trump han comenzado a circular investigaciones de la oposición contra Kennedy diseñadas para dañar su posición entre los posibles simpatizantes conservadores.

El Comité Nacional Republicano publicó una hoja informativa antes del discurso de Kennedy titulada “RFK Jr. DEMÓCRATA Radical”, la cual enumera las veces en las que respaldó a políticos o ideas liberales. El documento también enumera ocasiones en las que apoyó teorías de conspiración sobre el COVID-19 o “alegatos acerca de elecciones robadas” relacionadas con las elecciones presidenciales de 2000 y 2004, que los demócratas perdieron ante el presidente George W. Bush. Trump continúa promoviendo la teoría refutada de que su derrota ante Biden fue el resultado de un fraude electoral.

Hasta ahora, los aliados de Biden han descartado la campaña de Kennedy en las primarias por considerarla poco seria. Cuando se le pidió un comentario antes del anuncio, un portavoz del Comité Nacional Demócrata respondió con un emoji con los ojos en blanco. El Comité Nacional Demócrata declinó hacer comentarios el lunes.

Cuatro de los ocho hermanos de Kennedy que sobreviven emitieron un comunicado conjunto en el que denuncian su candidatura y dicen que su anuncio los entristeció.

“La decisión de nuestro hermano Bobby de presentarse como candidato de un tercer partido contra Joe Biden es peligrosa para nuestro país”, afirmaron. “Bobby puede compartir el mismo nombre que nuestro padre, pero no comparte los mismos valores, visión ni criterio”.

Tony Lyons, cofundador y copresidente de American Values 2024, el súper Comité de Acción Política que apoya a Kennedy, desestimó esos comentarios como “parte de una estrategia para desacreditarlo”.

“En las mesas de sus cenas familiares estaban en desacuerdo en todo, y así es la democracia”, dijo Lyons. “A las familias se les permite estar en desacuerdo”.

Si bien Kennedy se identificó durante mucho tiempo como demócrata y con frecuencia invoca en la campaña electoral a su difunto padre, el senador Robert F. Kennedy, y a su tío, el presidente John F. Kennedy, en los últimos años ha construido relaciones estrechas con figuras de extrema derecha. Apareció en un canal dirigido por Alex Jones —el teórico de la conspiración que afirma que el gobierno falsificó la masacre ocurrida en la primaria Sandy Hook—, y encabezó una escala del ReAwaken America Tour, el espectáculo itinerante nacionalista cristiano organizado por Michael Flynn, exasesor de seguridad nacional de Trump.

Las encuestas muestran que muchos más republicanos que demócratas tienen una opinión favorable de Kennedy. También ha obtenido el apoyo de algunos conservadores de extrema derecha por sus opiniones marginales, incluida su abierta desconfianza hacia las vacunas contra el COVID-19, que los estudios han mostrado son seguras y eficaces para evitar enfermarse gravemente y morir.

La organización antivacunas de Kennedy, Children’s Health Defense, tiene actualmente una demanda pendiente contra varias organizaciones de noticias, entre ellas The Associated Press, a las que acusa de violar las leyes antimonopolio al tomar medidas para identificar información errónea, incluída la que respecta al COVID-19 y las vacunas contra ese virus. Kennedy pidió licencia del grupo cuando anunció su candidatura a la presidencia, pero figura como uno de sus abogados en la demanda.

Los periodistas de The Associated Press Jill Colvin, Michelle Smith y Will Weissert contribuyeron a este despacho.

The Associated Press recibe apoyo de varias fundaciones privadas para mejorar su cobertura explicativa de las elecciones y la democracia. La AP es la única responsable de todo el contenido.