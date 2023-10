Cayetana Guillén Cuervo alaba el aumento de mujeres en puestos de poder: "Pocas veces nos liamos a hostias"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La actriz y presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo ha elogiado que las mujeres estén "cada vez más" en puestos de poder o de opinión en el sector cultural, pese a que "el proceso ha sido lento".

"En esos puestos es dónde más podemos aportar. Las mujeres pocas veces nos vamos a liar a hostias, a la historia me remito. Creo que las mujeres vamos a ir siempre por la conversación, por el consenso, por el debate. Si estamos en puestos de poder y en puestos de opinión, vamos a llegar a lugares de consenso y a intentar darnos la mano, mirarnos a los ojos e intentar caminar juntos", ha afirmado en una entrevista con Europa Press con motivo de la presentación de los Premios Talía 2024, que se celebrarán el 22 de abril en el Teatro Español.

En todo caso, ha precisado que es importante "ir todos juntos de la mano", sin importar el género. La actriz también ha celebrado que la sociedad está "muy caliente", "muy susceptible" y "muy sensible" en temas de abusos de poder o sexuales y afirma que "solo con que haya que tener mucho cuidado se están ganando muchas partidas".

¿VOLVER A TRABAJAR CON ALMODÓVAR?

Preguntada por si le gustaría repetir con Pedro Almodóvar tras particiar en 'Todo sobre mi madre', Guillen Cuervo ha subrayado que le encanta "muchísimo" el trabajo que desempeña en la Academia de Artes Escénicas. "A mi me gustaría ser de todo y me parece todo bien. La vida me gusta y me parece que me ofrece cosas chulísimas", ha comentado.

Guillen Cuervo ve las artes escénicas en Espña como "un termómetro con la fiebre alta". "Estamos con una fiebre alta pero porque el latido está alto", aclara para precisar que las salas y los teatros están llenos y que los musicales lo están "rompiendo".

"MADRID ESTÁ DE MODA"

"Ha costado mucho que sea así pero ahora Madrid está de moda. El turismo cultural es fundamental porque significa el 4% del PIB de nuestro país, eso significa muchas familias comiendo de las artes escénicas. Cuando hablamos de subvenciones, hablamos de generar trabajo, que da de comer a familias, no hablamos de pedir ayudas", ha explicado.

Por último, ha agradecido que las instituciones de la administración vayan de la mano de la Academia de las Artes Escénicas y ha destacado que la labor de su entidad es "responder a los problemas de los profesionales y ser su altavoz". "Tanto el Ministerio de Cultura, como la Comunidad de Madrid están con las orejas abiertas para ver qué necesita la academia y los profesionales", ha manifestado.