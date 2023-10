Corea del Norte alerta que dará “anuncio importante” en las horas próximas

La agencia oficial de noticias de Corea del Norte pidió a la población de ese país que esté atenta a un anuncio que se dará a conocer próximamente, aunque sin dar mayores detalles y que ha creado especulaciones sobre lo que se dirá, sobre todo en medio de los recientes ataques de Hamás a Israel.

La Agencia Central de Noticias de Corea no dio detalles en su comunicado enviado la mañana del martes y que haya la 10 de la mañana (hora local) no había dado más información.

Esto te interesa: Corea del Norte reabre sus fronteras a la entrada de extranjeros, vetada por la pandemia

El anuncio coincide con la celebración del 78 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, organización que gobierna en Corea del Norte, más a la familia Kim que desde hace 80 años tiene el control de la nación.

Con motivo de esa celebración se organizaron bailes festivos de estudiantes en la plaza Kim Il-sung de Pionyang, para rendir homenaje “al camarada Kim Il-sung y al camarada Kim Jong-il”, abuelo y padre de Kim Jong-un, según informó el diario Rodong.

Asimismo, recientemente norcorea anunció que intentará lanzar un satélite espía militar en octubre, esto luego de dos intentos fallidos.