“Buscas vivir del pueblo, chapulín”: lluvia de críticas a Rommel Pacheco tras saltar a Morena

El exclavadista olímpico Rommel Pacheco anunció hace unos días su paso del Partido Acción Nacional (PAN) a Morena, además en sus redes sociales ha compartido fotografías con Claudia Sheinbaum, quien es la coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación.

Solo este 9 de octubre en su cuenta de X dijo que desde que entró en la política ha trabajado por todas las personas sin importar su militancia, ya que cree en el unidad.

“Por eso hoy estoy seguro de que unidos vamos a transformar Mérida y Yucatán haciendo equipo con todas las personas que se quieran sumar a este gran proyecto. Muchas gracias a la Dra. @Claudiashein y a @huachodiazmena por el impulso y darme tan calurosa bienvenida y quien será una pieza clave de la próxima transformación de Yucatán”.

Sin embargo, su mensaje tuvo diversas respuestas en donde lo critican por haber abandonado al blanquiazul, ya que consideraron que fue una cambio solo para su beneficio al no ser considerado para ser aspirante al cargo que quería.

Como ciudadano desde que entré a la política he trabajado y seguiré trabajando para todas las personas sin distinción de colores y partidos, porque creo en la unidad más que en la división y en que todos somos iguales; por eso hoy estoy seguro de que unidos vamos a transformar… pic.twitter.com/1TjRvgY7vq — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) October 9, 2023

“Lo que buscas es ‘tu bienestar’ no el de los demás, ¿tan difícil es reconocerlo Rommel?, mejor di eso y serías más congruente”, escribió Mariano Riva Palacio.

Más contundente fue Benigno Piñera: “3 partidos 0 medallas”. Otros usuarios lo acusaron de “vendido”. También le dijeron que como el PAN solo le ofreció ser senador y era un cargo al que no aspiraba se fue a Morena.

“Tú no buscas ‘el bien de México’, tú buscas quien te dé de comer, como el PAN sólo te ofreció una Senaduría te pareció poco y te fuiste a arrimar con Claudia porque querías la alcaldía de Mérida y el PAN no te la dio, vas a perder y por mucho, en Yucatán Morena no existe sólo te usaron y quedaste como pendejo, mal con los opositores por traidor y mal con los morenistas básicamente por lo mismo (ve a Julio Astillero, hasta a él le repugna la gente como tú)”.

“No buscas beneficiar al pueblo, buscas vivir del pueblo, chapulín”, fue otro de los más de mil comentarios.

No buscas beneficiar al pueblo, buscas vivir del pueblo

Chapulín — 1 Libelula ® (@1Libelula1971) October 9, 2023

Tú no buscas "el bien de México" tú buscas quien te de de comer, como el PAN sólo te ofreció una Senaduría te pareció poco y te fuiste a arrimar con Claudia porque querías la Alcaldía de Mérida y el PAN no te la dio, vas a perder y por mucho, en Yucatán M0RENA no existe sólo te… — Greñalda (@la_grenitas) October 9, 2023

3 partidos 0 medallas — Benigno Piñera (@benignopf) October 9, 2023