El Ejército de Israel afirma que acabar con los altos mandos de Hamás es su "máxima prioridad"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"No detendremos los esfuerzos por eliminar a los altos funcionarios de Hamás. Esta es una máxima prioridad", ha manifestado el portavoz de las FDI en una conferencia de prensa, según recoge el diario 'The Times of Israel'.

Estas declaraciones del portavoz del Ejército se dan apenas unas horas después de que las FDI hayan asegurado haber matado al ministro de Economía y otro alto cargo de Hamás en la Franja de Gaza en el marco de una serie de ataques en la zona.

Asimismo, Hagari ha señalado que las tropas israelíes aún siguen desplazadas en la zona sur del país en busca de palestinos que cruzaron la frontera el sábado durante la ofensiva a gran escala lanzada por Hamás.

"La directiva de las FDI es clara: encuentren a los terroristas y destrúyalos", ha manifestado Hagari, quien ha reconocido que Israel está llevando a cabo una "fuerte defensa" en la frontera, donde este martes han "eliminado" a varios palestinos que han intentado cruzar a territorio israelí.

Finalmente, el portavoz del Ejército ha informado de que las tropas israelíes han acabado con la vida de más de cien terroristas palestinos en el kibutz de Beeri, donde los palestinos habían matado previamente a un centenar de civiles israelíes.