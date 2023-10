Estados Gijón.- El Rockin' Gijón Weekender regresa al Camping de Deva

GIJÓN, 10 (EUROPA PRESS)

El evento está organizado por Mauro Regueiro y Javier Egocheaga con el apoyo de la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular y de Divertia, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

En concreto, estarán Graham Fenton, Sugar Daddy and The Cereal Killers, The Don Diego Trio, The Mighty Lo-Fi Kings, Booze Bombs, Charlie Hightone and The Rock-Its, Little Victor, Cecilya and The Candy Kings y Rockin' Hellfire.

En paralelo, se llevarán a cabo diferentes actividades como mercadillos y clases de baile, entre otras, para disfrutar de un festival que mezcla Rock&Roll, Rhythm and Blues, Swing, Country y Rockabilly.