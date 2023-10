Finlandia dice que gasoducto submarino se dañó por "actividad externa"

HELSINKI (AP) — El presidente finlandés Sauli Niinistö dijo que el daño sufrido por un gasoducto submarino y un cable de telecomunicaciones que conectan a Finlandia con Estonia fue provocado aparentemente por “actividad externa”.

Operadores del sistema de gas finlandés y estonio dijeron el domingo que advirtieron una caída inusual de la presión en el gasoducto Balticconnector y cortaron el flujo.

El gobierno finlandés dijo el martes que el ducto y el cable sufrieron daños. Los dos países son miembros de la OTAN.

“El daño a la infraestructura submarina lo hemos tomado en serio y las causas están siendo investigadas desde el domingo”, dijo Niinistö. “Las autoridades estatales están informadas de la situación”.

“Es probable que el daño tanto al gasoducto como el cable sea resultado de actividad externa”, dijo. “La causa del daño aún no está clara y la investigación continúa con cooperación entre Finlandia y Estonia”.

Niinistö dijo que mantenía contacto con aliados y socios y con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Stoltenberg escribió en X, antes Twitter, que habló con Niinistö “sobre los daños a la infraestructura submarina”. Dijo que la OTAN envía información y “está preparada para apoyar a los aliados afectados”.

Es probable que el incidente se incluya en el temario de la reunión de ministros de defensa de la OTAN en Bruselas el miércoles y jueves.

El primer ministro finlandés Petteri Orpo preveía realizar una conferencia de prensa en las próximas horas.

La armada de Estonia dijo a The Associated Press que investigaba junto con las fuerzas armadas finlandesas en el golfo de Finlandia. No entró en detalles y dijo que los finlandeses encabezaban la operación.

El gasoducto Balticconnector de 77 kilómetros (48 millas) cruza el golfo de Finlandia desde la ciudad finlandesa de Inkoo al puerto de Paldiski en Estonia. Es bidireccional y el flujo depende de la oferta y la demanda. La mayor parte del gas el domingo por la mañana iba de Finlandia a Estonia y de allí a Letonia, dijo el operador estón Elering.