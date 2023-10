Miembros de la OTAN se unen al “firme apoyo” que EE. UU. ofrece a Israel

Francia, Alemania, Italia y Reino Unido han publicado un comunicado conjunto en el que han expresado su “firme y unánime apoyo” a Israel y su rotunda condena al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a sus “actos de terrorismo”.

“Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación ni legitimidad, y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay justificación para el terrorismo.

En los últimos días, el mundo ha visto con horror cómo los terroristas de Hamás masacraban a familias en sus casas, asesinaban a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraban a ancianas, niños y familias enteras, que ahora están retenidos como rehenes”, reza el comunicado.

Además, han amparado el derecho de Israel a “defender a su pueblo de tales atrocidades”, y han subrayado la importancia de que “ninguna parte hostil a Israel” intente sacar provecho de este momento.

En ese sentido, los cinco países han reiterado su unión y coordinación “como aliados y como amigos comunes de Israel” para defenderles del ataque de Hamás y para establecer “las condiciones para una región pacífica e integrada”.

“Todos nosotros reconocemos las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones, y no ofrece nada al pueblo palestino que no sea más terror y derramamiento de sangre”, se lee en la misiva.