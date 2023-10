Hamás cumple sus amenazas y lanza un ataque contra la ciudad de Ascalón, en el sur de Israel

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La ofensiva, lanzada a las 17.00 horas (hora local) ha provocado la activación de las sirenas de alerta no solo en Ascalón, sino también en otras localidades cercanas, según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

Algunos de estos misiles podría haber alcanzado el complejo turístico del Hotel Regina, cerca del puerto de Ascalón, tal y como recoge el diario israelí 'Haaretz'.

El brazo armado de Hamás, las Brigadas Ezzedin al Qassam, habían instando previamente a los ciudadanos que residen en Ascalón a abandonar la zona antes de las 17.00 (hora local) en previsión de nuevos lanzamientos de misiles.

El Ejército de Israel ha confirmado este martes la activación de las alertas antiaéreas en distintas zonas, incluida la ciudad de Tel Aviv. Hamás ha informado en su cuenta de Telegram de que entre los últimos objetivos atacados por su brazo armado figura el Aeropuerto Internacional de Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv.