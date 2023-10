Israel confirma el hallazgo de los cuerpos de 1.500 miembros de Hamás en territorio israelí

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El Ejército de Israel ha afirmado este martes haber hallado los cuerpos de cerca de 1.500 miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en los alrededores de la frontera con la Franja de Gaza, ya asegurada tras cerca de tres días de combates después de la ofensiva lanzada el sábado por el grupo islamista.

Fuentes militares israelíes consultadas por Europa Press han confirmado el hallazgo y han indicado que los cuerpos han sido localizados en territorio israelí. "Estamos hablando de terroristas que entraron a Israel", han manifestado estas fuentes, que han agregado que durante la última noche no se han registrado más filtraciones a través de la frontera con el enclave palestino.

Por su parte, un portavoz del Ejército de Israel ha resaltado que la guerra ha entrado en "horas significativas" y ha confirmado que continúan los "bombardeos masivos" contra la Franja de Gaza, donde están siendo lanzados "cientos de toneladas de bombas contra miles de objetivos".

"El Ejército ha atacado esta noche muchos objetivos en el barrio de Hafar Rimal, símbolo de la Franja de Gaza. Tras ello, otra oleada de ataques ha alcanzado cientos de objetivos en Jan Yunis, incluida infraestructura de Inteligencia, apartamentos operativos, casas de operativos de organizaciones terroristas en la Franja y puntos de reunión para terroristas", ha detallado.

Asimismo, ha especificado que los bombardeos de la Fuerza Aérea se han visto acompañado de ataques de la Armada "en el espacio marítimo". "Cualquiera que intente salir en embarcaciones o ir a la costa es eliminado", ha dicho, según un comunicado publicado en la página web del Ejército de Israel.

"El Ejército está estableciendo una barrera de carros de combate, aviones y buques para evitar cualquier entrada y salida de la Franja", ha enfatizado, al tiempo que ha destacado que "las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están limpiando la zona adyacente con 35 batallones, cuatro brigadas que dirigen los diferentes sectores próximos a la Franja de Gaza".

El portavoz del Ejército israelí Richard Hecht ha sugerido además a la población gazací que huyan hacia Egipto a través del paso de Rafá, después de que el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ordenara un "completo asedio" de Gaza, de tal manera que el territorio con reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida. "Estamos luchamos con animales humanos y actuaremos de la misma manera", dijo.

"Para aclarar. Se me preguntó sobre las salidas de Gaza y dije que deberían comprobar si es posible que Rafá está abierto. No sé si aún está abierto. Las FDI no están a cargo de ese paso", ha manifestado en un mensaje en su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter.

Las autoridades israelíes mantienen un bloqueo sobre la Franja desde 2007 --al que se suma Egipto, que abre puntualmente el paso de Rafá--, año en el que Hamás se hizo con el control del enclave tras una lucha con Al Fatá, la facción palestina que gobierna en Cisjordania, a raíz de las elecciones de 2006, en las que el grupo islamista se hizo con la victoria en los Territorios Palestinos Ocupados.

Israel ha confirmado hasta ahora más de 900 muertos y 2.700 heridos desde el inicio de la ofensiva de Hamás, lanzada el sábado y respaldada por Yihad Islámica, mientras que más de 680 palestinos y 3.700 han resultado heridos a consecuencia de los bombardeos y ataques de Israel contra la Franja, a lo que se suman más de 15 en operaciones y enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania.