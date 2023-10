José Luis Mendilibar se despide del Sevilla: "Ha sido una etapa corta, pero extraordinariamente intensa"

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Mi etapa con vosotros ha sido corta pero estaremos de acuerdo en que extraordinariamente intensa", escribió el técnico, destituido este domingo, en una carta de despedida publicada en la página web del club hispalense.

El Sevilla FC anunció este domingo la destitución de Mendilibar por la falta de resultados positivos esta campaña, después del empate 'in extremis' del sábado ante el Rayo Vallecano y sumar solo 2 triunfos en 11 partidos. Así, Mendilibar vio terminada su etapa en el banquillo de Nervión tras 28 partidos.

El preparador vasco se hizo cargo del equipo en el pasado mes de marzo, en medio de una temporada agónica tras la destitución temprana de Julen Lopetegui y, después, la de Jorge Sampaoli. 'Mendi' obró el milagro de resucitar al Sevilla, envuelto en la pelea por la salvación durante muchas jornadas, hasta la consecución de la Liga Europa, título que le permitió renovar.

Ahora, Mendilibar quiso dar las gracias a los dirigentes que le eligieron en la recta final del curso pasado para liderar el banquillo sevillista. Además, se dirigió a todos los trabajadores del club, "que han hecho muy fácil el día a día en la ciudad deportiva"; al 'staff', "por su trabajo y por estar siempre atentos a lo que en cada momento pudiera necesitar"; y a los jugadores, "que con su trabajo y esfuerzo han sido los principales protagonistas" de los logros.

"Y por encima de todo, a esa afición sevillista, que desde el primer momento hasta hoy me ha mostrado todo su apoyo y todo su cariño y que sin su pasión y su aliento, hubiera sido imposible conseguir lo conseguido", manifestó sobre los aficionados.

Mendilibar finalizó su mensaje afirmando que deja "amigos en el club y en una Sevilla que siempre" considerará su "casa". Me voy también orgulloso, tras la noche de Budapest, de pasar a ser una pequeña parte de la historia de este gran club. No me queda más que desearle el mejor de los futuros a un Sevilla FC que siempre llevaré en mi corazón", zanjó.