La UE señala que el asedio de Israel a Gaza va contra el derecho humanitario y pide aumentar la ayuda

BRUSELAS, 10 (EUROPA PRESS)

"Israel tiene derecho a defenderse, pero tiene que ejercerlo de acuerdo al derecho humanitario internacional y algunas decisiones van en contra del derecho internacional", ha asegurado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, en declaraciones desde Omán donde ha coordinado una reunión de emergencia por videoconferencia para tratar la crisis en Oriente Próximo.

Aunque Borrell no ha dudado en tachar de "ataque bárbaro" las acciones terroristas de Hamas, ha insistido en toda defensa que ejerza Israel tiene que seguir el derecho humanitario y "en algunos casos no sucede así". El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ordenó este lunes el "completo asedio" sobre la Franja de Gaza, de tal manera que el territorio controlado por Hamás no reciba ni suministro eléctrico, ni combustible, ni comida.