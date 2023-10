Macron condena el "chantaje insoportable" de Hamás sobre los rehenes

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"El chantaje insoportable reivindicado por Hamás después de los actos terroristas es odioso e inaceptable", ha zanjado Macron, durante una rueda de prensa conjunta en Hamburgo en la que ha lamentado los efectos de los ataques sobre la población civil. Francia ha confirmado la muerte de cuatro de sus ciudadanos, mientras que 13 permanecen desaparecidos.

Scholz, por su parte, ha asegurado que el Gobierno alemán trabaja "intensamente" con Israel. "Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la libertad, las vidas y la salud de estos ciudadanos", ha dicho, un día después de que el brazo armado de Hamás amenazase con matar rehenes en caso de bombardeos israelíes sin previo aviso.

Los dos dirigentes han hecho un frente común de apoyo a Israel tras unos ataques que Scholz ha tachado de "bárbaros". Pese a que han llamado a evitar una escalada de las tensiones que amenaza con extenderse a toda la región, sí han querido dejar claro que respaldan el derecho de Israel a defenderse.

Macron ha distinguido, no obstante, entre "la lucha contra el terrorismo" y el "Derecho Humanitario", especialmente en lo que respecta al apoyo a poblaciones civiles, insistiendo en que su Gobierno no es partidario de interrumpir el flujo de ayuda a Palestina. Confía en que se establezcan procedimientos "para garantizar que esta ayuda no sirve para financiar a Hamás", uno de los temores expresados de forma recurrente por autoridades israelíes.

Sobre la posible implicación de otros gobiernos en los ataques de Hamás, Macron lo considera "factible", pero ha llamado a ser "prudentes" hasta que los servicios de Inteligencia puedan estar "completamente seguros". Así, ha dicho que no hay "trazas formales" de la "implicación directa" de Irán, que sí ha salido en apoyo de la ofensiva lanzada por los milicianos palestinos por tierra, mar y aire.