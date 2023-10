Misty Copeland continúa su lucha por la inclusión dentro y fuera de la danza

ARCHIVO - Misty Copeland asiste a la gala de junio del American Ballet Theatre y al estreno de "Like Water for Chocolate" ("Como agua para chocolate) en Nueva York el 22 de junio de 2023. Copeland, la primera mujer negra en ser ascendida a bailarina princ AP (Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP)

NUEVA YORK (AP) — Misty Copeland tiene sus manos (¡y pies!) en muchos proyectos diferentes simultáneamente, pero todos están motivados por su pasión para usar su prominencia con el fin de promover la diversidad en todos los espacios que habita.

Copeland, la primera mujer negra en ser ascendida a bailarina principal del American Ballet Theatre en 2015, dice que nunca da por sentado esa oportunidad. Más allá de actuar, dice que siente la responsabilidad de mostrar la importancia de la representación y trabajar en proyectos que son una extensión de quién es ella como bailarina.

Su influencia ha trascendido el escenario hasta convertirse en autora, directora de su propia productora y fundación benéfica, y ahora cofundadora y diseñadora de una nueva marca de ropa deportiva, Greatness Wins, que se centra en ropa para mujeres de todas las edades y tipos de cuerpo.

A Copeland también le gusta probar cosas nuevas, por lo que asumió el papel de entrevistadora en un nuevo programa llamado “PBS Arts Talk”, donde recientemente entrevistó al pintor Nathaniel Mary Quinn y a la bailarina y coreógrafa Twlya Tharp.

Copeland habló con The Associated Press sobre su nuevo enfoque, su petición de emojis más inclusivos y sus esfuerzos para mantenerse en forma.

Las respuestas se han editado para mayor claridad y brevedad.

AP: Conoces a Tharp personalmente, entonces, ¿cómo fue estar del otro lado y entrevistarla?

COPELAND: Twyla, terminó siendo más estresante una vez que comencé a hablar con ella porque, debería haberlo sabido, he trabajado con ella desde que tenía 6 años. Ahora tengo 41 años y ella es muy imponente. Ella quiere traspasar los límites y no importaba qué pregunta le hiciera, ella iba a empujarme (risas) en todos los sentidos.

Pero también hemos tenido una relación increíble y ella ha sido una mentora para mí durante toda mi carrera. Estaba nerviosa por estar en este lado de las cosas. Y, ya sabes, cada vez que cortábamos, ella simplemente decía: “Misty, sé tú misma. Has hecho tanto que no tienes nada que demostrar. Sólo hablemos.”

AP: Quinn tiene una historia personal cautivadora que incorpora a su arte. ¿Cómo influyó eso en tu arte para hablar con él?

COPELAND: Fue muy emotivo escuchar su historia y la forma en que la cuenta. Y verlo reflejado tan vívidamente en su trabajo es inspirador como artista. Le pregunté qué era ser un artista negro y si había sido una lucha, y él simplemente ve las cosas desde una perspectiva muy diferente, al menos desde lo que ha sido mi experiencia como artista negra. Y creo que es muy importante contar esas dos historias diferentes. En cierto modo utiliza estas cosas por las que ha pasado como una plataforma para impulsarse. Dice: “Soy un artista. Hago un trabajo que espero que le hable a todas las personas. Por supuesto que estoy pensando en mi comunidad, pero es para todos”.

AP: Fuiste productora ejecutiva de un nuevo documental llamado “LIFT” sobre un programa que ayuda a niños que experimentan inseguridad residencial para encontrar formas de expresarse a través del baile. ¿Por qué fue eso importante para ti?

COPELAND: (El documental) sigue a un grupo de jóvenes y observa realmente cómo LIFT ha proporcionado herramientas para ser mejores seres humanos, evolucionar y tomar decisiones de manera positiva. Pero sólo muestra el poder de las artes. Para mí, eso era el gran tema: el arte salva vidas y la danza y el ballet pueden ser inclusivos. Se trata de quién lo enseña. Se trata de deshacerse de todos los traumas y las cosas con las que has lidiado y entrar en la sala y llevar el ballet a estos jóvenes. Es simplemente un hermoso documental.

AP: Parece que todo lo que haces tiene un sentido de propósito común, ¿por qué?

COPELAND: Siempre me he sentido muy privilegiada de estar en la posición en la que estoy. He observado generaciones y generaciones y tengo relaciones con muchos de estos bailarines, negros y morenos, a quienes no se les dio una oportunidad como la que tuve yo. Así que siento una responsabilidad al estar en esta posición, que no se trata sólo de subir al escenario y actuar, aunque es extremadamente importante tener representación en ese espacio. Pero para mí hacer todo lo que pueda para mostrar lo que he ganado al ser parte de esta forma de arte y la importancia de la diversidad, la importancia de tener representación.

Es increíble tener estas cosas que son una extensión de lo que soy como bailarina.

AP: ¿Por qué iniciaste una petición para crear nuevos emojis relacionados con la danza que sean más inclusivos?

COPELAND: La danza debe ser inclusiva, debe unir. Es un lenguaje universal. Debería ser para todos. Estas pueden parecer cosas pequeñas e insignificantes para mucha gente, pero hay un significado mucho mayor y más profundo detrás de ellas. Ya sabes, volviendo a la historia de las mallas rosas y las zapatillas de ballet rosas, sí, había europeos blancos que lo hacían en esa época, así que hicieron esas indumentarias para reflejar el color de su piel. Pero ellos no son los únicos que bailan y quienes están expuesto a ello. Así que deberíamos ver esa representación de principio a fin.

Miro a estos jóvenes que están influidos por cosas como los emojis. Están en TikTok, envían mensajes de texto, están en Twitter e Instagram. Puede parecer algo insignificante para quizás alguien de mi edad, pero estos jóvenes quieren verse representados y reflejados en estos espacios.

AP: Estás muy ocupada, ¿todavía tienes tiempo para entrenar?

COPELAND: Me levanté a las 5 a. m. esta mañana para estar en la caminadora (risas). No estoy activamente en el escenario en este momento porque realmente sentí que era ahora o nunca. He tenido una carrera increíble hasta ahora con ABT y he hecho todo y más de lo que imaginaba.

Ahora estoy en una posición en la que fundé esta línea de ropa deportiva con Derek Jeter y Wayne Gretzky, Greatness Wins. Soy la presidenta y fundadora de la Fundación Misty Copeland. Formo parte de la junta directiva del Lincoln Center y The Shed. Todas estas cosas que creo que son una evolución increíble de mi origen como artista y como artista negra. Y ahora estoy en estos espacios donde puedo tener impacto y tengo voz y tengo poder y quiero aprovechar este tiempo.

Pero sí, todavía tengo que cuidarme. Tengo que ponerme a mí primero y asegurarme de estar saludable para poder cuidar a mi hijo de 18 meses y hacer todas estas otras cosas.

AP: ¿Tu hijo muestra algún deseo de bailar?

COPELAND: ¡100%! Salió del útero con cuádriceps y pantorrillas y es como este hombrecito musculoso. ¡Y está obsesionado con el ballet, cosa que yo no intenté hacer! No vio ballet hasta hace aproximadamente un mes, sólo en la pantalla. Y él baila. Es increíble. No puedo esperar para llevarlo a una clase de baile formal.