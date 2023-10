Portaltic.-Los videojuegos alivian el estrés, conectan a las personas y mejoran la creatividad, según estudio

MADRID, 10 (Portaltic/EP)

Divertirse es la razón principal por la que las personas juegan a videojuegos (el 69% de los jugadores a nivel global), como recoge el estudio 'Power of Play', que ha publicado la Asociación Española de Videojuegos (AEVI) en colaboración con la he Entertainment Software Association of America (ESA) y Video Games Europe.

Pero los encuestados (12.847 jugadores activos a nivel mundial, 1.134 jugadores españoles) también señalaron otras razones, como entretenerse (63%) o para reducir el estrés (55%). En los doce países en los que se ha realizado el estudio, el 71 por ciento de los participantes afirmaron que jugar a videojuegos les ayuda a sentirse menos estresados.

En España el 74 por ciento de los encuestados opina que los videojuegos les ofrecen una manera saludable de enfrentar los desafíos cotidianos y, en concreto, señalan que proporcionan estimulación mental y alivio del estrés (80%) y que les ayudan a sentirse más felices (60%).

Los videojuegos también proporcionan una plataforma para construir comunidades. En este sentido, los españoles participantes en la encuesta opinan que los videojuegos conectan a las personas (72%), e incluso un 56 por ciento afirma que ha conocido a un amigo, cónyuge o pareja a través de ellos.

Los jugadores también dicen haber adquirido habilidades valiosas para la vida aplicables fuera del mundo virtual de los videojuegos. Por ejemplo, el 64 por ciento de los jugadores españoles opina que pueden mejorar las capacidades de resolución de problemas, matemáticas, tecnología, ciencia e ingeniería.

Para el 78 por ciento de los encuestados de España, los videojuegos mejoran la creatividad, mientras que tres cuartas partes de los encuestados está de acuerdo en que desarrollan habilidades cognitivas (74%) y sirven para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo (74%).