Biden afirma que vio imágenes ‘verificadas’ de ‘terroristas’ de Hamás decapitando bebés en Israel

El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, afirmó haber visto imágenes ‘verificadas’ de ‘terroristas’ de Hamás decapitando bebés y niños en Israel, tal y como lo informó la periodista y corresponsal de guerra Nicole Zedek el pasado 10 de octubre, pese a que no se mostraron fotografías.

Te puedeinteresar: Hamás decapita a 40 bebés y niños al sur de Israel

Durante una conferencia en Washington, Biden afirmo que vio imágenes verificadas en donde terroristas de Hamás le cortaban la cabeza a bebés y niños en Israel, información que salió a la luz gracias a la periodista del medio internacional i24NEWS, que reveló este lamentable hecho ocurrido en Kfar Aza, cerca de la Franja de Gaza.

“I never thought i would see confirmed images of terrorists beheading children (nunca pensé que vería imágenes confirmadas de terroristas decapitando niños)”, confirmó Biden ante los medios de comunicación desde Washington.

El pasado 10 de octubre, la periodista Zedek reveló que en la comunidad de Kfar Aza se encontraron 40 bebés y niños decapitados tras los ataques de los terroristas de Hamás, los cuales fueron asesinados junto a sus familias dentro de sus propias casas.

De acuerdo con la corresponsal de i24NEWS, por primera vez desde el inicio de la guerra, el ejército israelí permitió a la prensa realizar una inspección en una de las comunidades más afectadas de Israel, Kfar Aza que se encuentra a unos kilómetros de la Franja de Gaza en donde Hamás comenzó los ataques.

Luego de que esta información salió a la luz, varios medios de comunicación negaron que los terroristas de Hamás hubieran decapitado a los menores de edad, ya que no había pruebas de ello, sin embargo, esto ya fue confirmado por el presidente estadounidense.