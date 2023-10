Bolivia-Ecuador, duelo de necesitados por sumar puntos

LA PAZ, Bolivia (AP) — Bolivia comenzó con mal pie la eliminatoria al Mundial de 2026, sufriendo dos goleadas frente a las potencias Brasil y Argentina en las dos primeras fechas. Tampoco la tendrá fácil en la tercera, ya que no podrá sacar filo a la elevación de La Paz ante un Ecuador habituado a jugar en la altura.

Ecuador es una de las selecciones que mejor rendimiento ha tenido en los 3.600 metros de altitud de La Paz, donde no ha perdido en más de dos décadas.

Tras registrar el peor arranque en las eliminatorias al sucumbir de visita 5-1 ante Brasil y como local 3-0 contra Argentina el mes pasado, los bolivianos tienen la urgencia de reinvindicarse.

“Será un partidazo muy difícil, pero esta vez las cosas serán diferentes. Nuestra mentalidad está en ganar", sostuvo Marcelo Martins Moreno, el goleador histórico de Bolivia. "Si queremos recuperar confianza y entusiasmar al hincha, tenemos que vencer”.

Con Enner Valencia y Moisés Caicedo como figuras, Ecuador llega con la urgencia de empezar a sumar y recuperar terreno tras sacarse de encima los tres puntos de sanción con los que arrancó en la puja sudamericana por la alineación irregular del jugador Byron Castillo en la pasada eliminatoria.

En las dos primeras fechas, Ecuador cayó 1-0 en su visita a la campeona mundial Argentina y venció 2-1 a Uruguay.

No obstante, el equipo dirigido por el técnico español Félix Sánchez Bas llega con importantes bajas. El lateral izquierdo Pervis Estupiñán sufrió una lesión con el Brighton de la Liga Premier. El delantero Gonzalo Plata no fue tomado en cuenta por decisión técnica.

La novedad en Ecuador es la del volante ofensivo John Yeboah Zamora, del club polaco Raków Częstochowa. Nacido en Hamburgo, de padre ghanés y madre ecuatoriana, Yeboah fue convocado por primera vez a la selección ecuatoriana.

A sus 36 años, Moreno Martins sigue siendo la ficha más importante de Bolivia y ahora milita en Independiente del Valle de Ecuador.

“Conozco al fútbol ecuatoriano, tienen una selección muy competitiva, que está trabajando muy bien y hay que estar preparados para hacer un buen partido, sino te pasan por encima”, advirtió Moreno Martins.

“En Ecuador la visión que tienen de Bolivia no es buena, porque no hicimos partidos a los que estamos acostumbrados", añadió sobre las derrotas en la primera doble fecha. "Esos partidos no pueden ser parámetros. La selección boliviana es otra cosa. Eso es lo que queremos mostrar en este partido”.

Bolivia tiene el equipo completo y la única duda será el portero Guillermo Viscarra, quien se recupera de una dolencia muscular.

El mal arranque en las eliminatorias 3-0 profundizó la crisis del fútbol boliviano, que a juicio de dirigentes y jugadores ha tocado fondo. La única vez que Bolivia clasificó a un mundial fue en 1994 y desde entonces el fútbol está estancado.

Además, el torneo profesional estuvo paralizado casi un mes por sospechas de arreglo de partidos.

Pero para Gustavo Costas, el técnico argentino de Bolivia, la paralización del torneo fue una ventaja porque pudo entrenar desde el 9 de octubre con jugadores del medio local que conforman la mayoría de los convocados. Costas echará mano de los jugadores mejor habituados a la altura para enfrentar a Ecuador.