Chile-Perú, un Clásico del Pacífico con aire de desesperación

SANTIAGO (AP) — Chile y Perú no dejaron buena impresión en sus primeros dos partidos de las eliminatorias de Sudamérica para el Mundial de 2026. Ambos acusan bajas importantes por lesiones. Y afrontan bastante presión para empezar a sumar puntos para no descolgarse de los demás.

Así se plantea otro Clásico del Pacífico el jueves entre dos selecciones que no atraviesan un presente favorable.

“Estoy planeando ganar. Si tuviese que contestar numéricamente hablando, buscaría los seis puntos porque no planteamos un partido para quedarnos con uno”, dijo Eduardo Berizzo, el técnico argentino de Chile que aún no ha conseguida una victoria en un partido oficial tras un año y medio al frente de la selección. “Mi idea futbolística no es especular”, añadió.

Sudamérica dispone de seis plazas directas para el próximo Mundial, además de un puesto para un repechaje intercontinental.

Hay más margen que nunca entre los 10 equipos de la CONMEBOL, pero todos saben que rezagarse tan temprano podría ser perjudicial.

Chilenos y peruanos apenas sacaron un punto en la primera doble fecha.

La Roja chilena perdió 3-1 de visita a Uruguay y luego no pasó del empate 0-0 contra Colombia en casa. La Blanquirroja ni siquiera facturó goles al igualar 0-0 en Paraguay y luego caer 1-0 contra Brasil.

Los resultados dejaron a Perú en el séptimo lugar y a Chile en el octavo. Brasil y Argentina lideran con seis unidades.

Para el duelo en el estadio Monumental de Santiago, ambos conjuntos apelarán a la pegada de sus goleadores históricos: Alexis Sánchez en Chile y Paolo Guerrero por Perú.

“Hay mucha expectativa”, señaló el técnico de Perú, Juan Reynoso. "Intentaremos interpretar el partido desde el primer minuto para intentar sacar los puntos que nos merecemos de acuerdo al trámite”.

Ambos técnicos han perdido a piezas importantes debido a lesiones.

Chile echará de menos al histórico mediocampista de contención Arturo Vidal tras ser operado en la rodilla, lo cual repercutiría en la generación de juego.

La antesala del encuentro golpeó a Perú tras confirmarse que el defensor Alexander Callens (AEK Atenas) y el volante Renato Tapia (Celta) llegaron lesionados de Europa.

La estadística favorece a Chile en cuanto a que nunca ha perdido de local ante Perú. Habría que remontarse a las eliminatorias del Mundial de 2002 cuando Perú pudo rescatar un punto mediante un empate.

“Lo que más queremos es hacer un gran partido en Chile y traer los puntos”, dijo Guerrero, quien actualmente milita con la Liga de Quito, el club ecuatoriano que acaba de clasificarse a la Copa Sudamericana. “Necesitamos sumar… es un clásico, un partido con un rival directo donde ellos y nosotros necesitamos sumar, vamos a trabajar para eso”.