LIV Golf naufraga en su intento por obtener puntos del ranking

La liga saudí LIV Golf seguirá ofreciendo la posibilidad de jugar por grandes bolsas monetarias pero no por puntos del ranking, luego que la junta oficial en materia del escalafón consideró imposible medir de una manera equitativa los logros de los 48 golfistas en esta serie, en comparación con los de aquéllos que participan en las otras 24 giras del mundo.

La Official World Golf Ranking (OWGR) rechazó la solicitud de LIV Golf, presentada en julio de 2022, luego que la liga saudí había realizado ya dos de sus torneos, a 54 hoyos y sin cortes.

“No estamos en guerra con ellos”, precisó Peter Dawson, presidente de la OWGR, en declaraciones a The Associated Press. “Esta decisión de no hacerlos elegibles no es de índole política, sino totalmente técnica. Los jugadores de la LIV son suficientemente buenos para figurar en un escalafón, y eso salta a la vista. Simplemente no juegan en un formato en el que pueda colocárseles de manera equitativa en un ranking con las otras 24 giras y con miles de jugadores que compiten en éstas”.

Jay Monahan, comisionado de la Gira de la PGA; Keith Pelley, director general de la Gira Europea, y Keith Waters, de la Federación Internacional de Giras de la PGA, se habían recusado de la decisión de LIV Golf, a fin de evitar cualquier conflicto de interés.

El comité que rechazó la solicitud de la LIV incluía a líderes del Augusta National, la PGA America, la Asociación de Golf de Estados Unidos y la agrupación empresarial R&A, que organiza los cuatro majors.

Esos cuatro grandes torneos emplean la OWGR como parte de sus criterios de clasificación.

LIV Golf fue notificada de la decisión por medio de una carta que la OWGR publicó después en su sitio Web.

“El único objetivo de la OWGR es colocar en un ranking a los mejores jugadores del mundo. La comunicación de hoy deja claro que no puede cumplir ya ese objetivo”, sentenció LIV Golf en un comunicado.