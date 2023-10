Más de 2.500 profesionales de 45 países se dan cita en Madrid en la III edición de Iberseries & Platino Industria

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Impulsado por EGEDA y Fundación Secuoya, ha reunido a autores, cineastas, guionistas, showrunners, productores, distribuidores, compradores, agentes de venta, plataformas, cadenas de televisión, directivos y ejecutivos de 660 compañías, entidades financieras, fondos de inversión y organismos dedicados al turismo, la educación y las nuevas tecnologías vinculadas al audiovisual.

Entre los participantes de esta edición destacan el guionista y productor israelí Ron Leshem (Anonymous Content), creador de la serie 'Euphoria' y nominado al Oscar por 'Beaufort' en 2007, así como Ran Tellem, productor ejecutivo de 'The Head' y director de desarrollo de contenidos internacionales de The Mediapro Studio.

La argentina Lucía Puenzo, ganadora de un premio Goya por 'XXY'; el productor argentino Axel Kuschevatzky, ganador de un Oscar por 'El secreto de sus ojos'; el venezolano Leonardo Padrón, nominado en la décima edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano por la serie 'Pálpito'; Eugenio Caballero (Oscar a Mejor Diseño de Arte por 'El laberinto del Fauno'); Jaime Baksht y Michelle Couttolenc (Oscar a Mejor Sonido por 'El sonido del metal'); y Nicolás Celis (productor de 'Roma', Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera) también han estado en esta edición.

Otro de los profesionales que han estado en esta nueva edición es Erik Barmack, consejero delegado y fundador de Wild Sheep Content, quien ha desempeñado diversos cargos ejecutivos en Netflix centrados en la producción y distribución de contenidos internacionales.

Asimismo, han acudido a este foro profesionales como Pablo Iacoviello (Prime Video), Leonardo Aranguibel (The Walt Disney Company Latam), Darío Turovelzky (Paramount Global), Adrián Garelik (Flixxo), Pierluigi Gazzolo (ViX), Mariano Cesar (Warner Bros. Discovery Latin America & US Hispani), Ana Bond (Sony Pictures Entertainment), Fidela Navarro (Dopamine), Sara Fernández (Grupo iZen), Pilar Blasco (Banijay Iberia) y Laura Abril (Buendía Estudios), entre otros.

Las cuatro jornadas del Iberseries & Platino Industria han acogido conferencias con líderes del sector, screenings, presentaciones, encuentros de networking, reuniones en el foro de coproducción, sesiones de pitch con plataformas y productoras y talleres de formación, entre más de 130 actividades.

El director de EGEDA, Juan Alía, se ha mostrado "muy contento" por la participación de profesionales en esta edición del foro, que "se ha consolidado". "Es un evento que contribuye a facilitar las coproducciones, las sinergias entre todos los agentes de la industria del cine y las series de Iberoamérica. Resaltamos la cifra de proyectos inscritos a los Pitch, que casi llegó a los 1.000 registros, de los cuales, 150 fueron seleccionados para presentarlos one to one a representantes de 10 plataformas y distribuidoras. Considero que este es un punto de encuentro muy fructífero para cada uno de los sectores que conforman nuestra industria audiovisual iberoamericana", ha manifestado.

Adriana Castillo, coordinadora general de Platino Industria y gerente de Relaciones Institucionales EGEDA México, ha destacado que en Iberseries & Platino Industria han trabajado para reunir "a muchos e importantes representantes y jugadores del cine y el audiovisual, que asistieron para hacer negocios, compartir sus historias habladas en español y portugués, fomentar la coproducción, propiciar los encuentros entre colegas y, sobre todo, generar nuevos contactos profesionales".

Por su parte, el director de Iberseries, Samuel Castro, ha apuntado que "en tan solo tres años, Iberseries & Platino Industria se ha consolidado como una cita ineludible para los productores, creadores, creadoras, talento y financiadores de los contenidos en lengua hispana y portuguesa". "Un lugar de encuentro accesible para todos aquellos que creemos en el concepto 'Global Spanish Content'", ha concluido.