México atrae inversiones para nearshoring con incentivos fiscales de hasta 89%

El gobierno de México se lanza en busca de inversiones relacionadas con el nearshoring, al anunciar formalmente —mediante un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)— deducciones aceleradas de hasta 89% para las empresas relacionadas con esta actividad.

A través del Diario Oficial de la Federación (DOF), el presidente emitió un decreto en el que establece incentivos fiscales para empresas que deseen reubicarse en cualquier parte de México, con lo que otorga múltiples beneficios hasta para la compra de equipos de cómputo o vehículos eléctricos o aviones —siempre y cuando estos últimos sean para fumigación agrícola—.

Según el documento, hay diez sectores altamente exportadores que se verán beneficiados, estos son componentes electrónicos, semiconductores, baterías, motores, equipo eléctrico/electrónico, fertilizantes, farmacéutica, agroindustria, instrumentos médicos y cinematografía.

Esto beneficiará a las empresas que consideren relocalizar parte de su producción, estrategia conocida como nearshoring, en la cual México tiene una condición propicia para ser considerado como un destino atractivo para la inversión extranjera directa.

El objetivo es incentivar la productividad en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), impulsar la vocación exportadora del país, detonar los llamados ‘efectos multiplicadores’, así como aumentar la demanda de bienes y servicios.

A través del decreto, AMLO destaca que entre los sectores clave identificados se encuentran las industrias de semiconductores, automotriz (especialmente en la electromovilidad), eléctrica y electrónica, dispositivos médicos y farmacéuticos, la agroindustria, y de alimentación humana y animal, entre otros.

Adicionalmente contempla que el sector de la industria cinematográfica y audiovisual puede aprovechar la posición geográfica privilegiada de México para promover la producción de contenido audiovisual para su comercialización y consumo en distintos países.

En el decreto se destaca que la deducción solo será aplicable para las inversiones que los contribuyentes mantengan en uso durante un periodo mínimo de dos años inmediatos siguientes al ejercicio.

No obstante, el beneficio no aplica para mobiliario y equipo de oficina, automóviles con motores de combustión interna, o cualquier bien de activo fijo no identificable individualmente.

Los contribuyentes podrán aplicar las deducciones en la declaración anual de los ejercicios fiscales de 2023, 2024 y 2025, detalla el decreto.

Por último, destaca la posibilidad de obtener una deducción adicional equivalente al 25% del incremento en el gasto erogado por concepto de capacitación que reciba cada uno de sus trabajadores en el ejercicio de que se trate.

Para ello, las empresas deben registrar la capacitación otorgada a los trabajadores y presentar la documentación comprobatoria respectiva.

Es importante mencionar que el estímulo fiscal no será acumulable para los efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), además que esto no aplica para aquellos contribuyentes que no estén al corriente en sus obligaciones fiscales, es decir, ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En ese último caso, aquellos que incumplan los requisitos para las deducciones, deben cubrir el impuesto, la actualización y los recargos correspondientes, conforme a las disposiciones legales que procedan, sentencia el documento.

Objetivos de la deducción inmediata

Promueve la inversión en el país

Incrementa la productividad

Impulsa la competitividad

Genera más empleos

Incentiva el desarrollo económico y el nivel de bienestar de la población

Por cientos de las deducciones

Por tipo de bien, destacan las siguientes posibles deducciones:

86% para automóviles, autobuses y camiones eléctricos

88% para computadoras, servidores e impresoras

56% a equipos para semiconductores y embalaje de componentes electrónicos

56% en la fabricación de medicamentos farmacéuticos

80% a sets en foros y locaciones para grabaciones y fotografía

80% a instalaciones de postproducción de audio y video y efectos visuales

