Villar: "Negreira no dura un minuto si Sánchez Arminio o yo hubiésemos sabido lo de los pagos del Barcelona"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

"No tengo ni idea para qué le pagaba (el FC Barcelona), sería una frivolidad opinar porque lo está investigando un juez, pero si lo hubiéramos sabido Victoriano o yo, no dura un minuto en el comité. ¿Cómo iba a saberlo? ¿Pongo un detective?", remarcó Villar en una entrevista en 'El Larguero' de la cadena SER.

El exdirigente aseguró que Negreira "no" se encargaba de designar colegiados y que el catalán "era uno más de los ocho del CTA que podían decidir sobre los ascensos", mientras que era el propio Villar el que "presentaba a la FIFA los que podían ser árbitros internacionales".

El vasco confesó "tristeza" cuando salió a la luz este caso, "sobre todo por Victoriano, que ha sido el mejor presidente de la historia del CTA, un hombre querido, con autoridad, que modificó el arbitraje a mejor". "Él no tenía conocimiento de que le estaban pagando el FC Barcelona", añadió, insistiendo en que desconoce lo que "buscaba" el conjunto culé al pagar al vicepresidente del CTA.

"Esto no le hace bien al fútbol español, además en un estamento que es el arbitraje, que es el estamento netamente federativo, con gente muy preparada y donde creo sinceramente que no hay un corrupto, con un nivel extraordinario, disciplinado y siempre al servicio del fútbol", subrayó.

Por ello, pone "las dos manos en el fuego" por el colectivo y no cree que Negreira "fuese un corrupto porque todavía no se ha demostrado". "Dejen trabajar al juez. Creo que no es correcto el pago, pero lo tendrá que decidir el juez, que es lo que vale, pero este es el juez de instrucción, luego va al de sala, que puede decir lo contrario, hay que esperar", puntualizó.

"Los árbitros son independientes donde deben serlo, en el césped, porque son grandes profesionales. Lo demás son organizaciones y no mandan sobre lo que dicen, en el campo sólo manda la regla de juego", sentenció Villar.

DEFIENDE SU INOCENCIA EN EL 'CASO SOULE'

Además, el expresidente de la RFEF fue preguntado por el 'caso Soule'. "Lo tengo todo embargado desde 2017, mis cuentas y mis bienes, desde 2017", admitió. "Fue un día triste cuando me detuvieron, lloré en el calabozo, de la noche a la mañana pasé de ser el presidente de la RFEF y vicepresidente de FIFA y UEFA a estar en el calabozo y a que se te descalifique de algo que has hecho sin hacerlo", agregó.

Villar recordó que de las cinco acciones criminales a las que se ha enfrentado sólo queda esta del 'caso Soule'. "Espero que me absuelvan o lo archiven porque no he hecho nada. Confío en mi inocencia y en la justicia", manifestó, afirmando que el Tribunal Supremo "se equivocó" cuando dictaminó su inhabilitación. "No me aplicó ningún atenuante habiendo dado toda mi vida al fútbol", se quejó.

"Me detuvieron porque cree que hice eso, pero otra cosa es que lo haya hecho", resaltó sobre los cargos de administración desleal, apropiación indebida y/o estafa, falsedad documental y corrupción entre particulares, al tiempo que confirmó que "hay facturas" que demuestran que los ocho millones que le dio LaLiga y que se desconocen su destino fueron para "dedicarlo al arbitraje". "Las tienen en autos, no hay que hacer caso a las filtraciones interesadas", demandó.

"Esos 12 días en la cárcel no fueron agradables, pero enseguida entablas amistad con otros presos. Son experiencias de seres humanos y, dentro de lo malo, fue una buena experiencia. Creo que no voy a volver porque no he hecho nada. Para ti es duro, pero lo es más para las personas que te quieren y después ves quien te va a visitar y por desgracia para mi brilló más por su ausencia", sentenció Villar.