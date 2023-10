Líbano se debate entre la agresión y la contención durante la marcha de apoyo a los palestinos en Beirut

Hezbolá declara la operación de Hamás como un "éxito a todos los niveles" mientras el primer ministro avisa que su país está "en el ojo de la tormenta"

Israel evacua buena parte del municipio de Metula, en la frontera, y lo declara zona militar restringida

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha declarado la operación lanzada el pasado sábado por Hamás contra Israel como un "éxito a todos los niveles" durante la gran marcha en favor a la causa palestina que se está celebrando este viernes en la capital del país, Beirut, y en medio de una tensión creciente con las fuerzas israelíes en la frontera que ha llevado al primer ministro, Nayib Mikati, ha lanzar un llamamiento urgente a la contención para evitar un nuevo frente de conflicto.

"La operación Inundación de Al Aqsa ha constituido un éxito a todos los niveles y un hito único de alcance histórico", ha manifestado este viernes el clérigo Naim Qassem, subsecretario general de Hezbolá y número dos de la organización, en la gran concentración frente a la mezquita de Mojtdaba, en el sur de Beirut. "No nos asustan", se dirigió a Israel, "ni vuestros barcos, ni vuestras armas ni vuestras declaraciones".

Tras reiterar el "apoyo y el aplauso" de su organización a la operación de Hamás, Qassem pidió a todos los libaneses "que participen, por todos los medios disponibles, en la confrontación con Israel", recoge el 'L'Orient le Jour'.

La frontera entre Líbano e Israel lleva siendo escenario de incidentes desde el pasado domingo, el segundo día de la operación de Hamás. Este pasado miércoles, por ejemplo, al menos tres personas resultaron heridas a causa de los ataques llevados a cabo por Israel contra territorio libanés en respuesta al disparo de un misil anticarro contra un puesto de control cerca de la frontera, suceso por el que Hezbolá ya ha reclamado la autoría.

En medio de este escenario, Mikati ha avisado de que su país se encuentra ahora mismo en el "ojo de la tormenta" y que los incidentes en la frontera están despertando una "enorme preocupación" en el seno del Gobierno libanés, debilitado tras años de fricciones políticas. "Estoy en contacto no solo con agentes de inteligencia que nos han pedido que intervengamos para calmar la situación, sino también con influyentes fuerzas políticas en Líbano, a las que he pedido contención para que no caigan en la trampa de los tejemanejes israelíes", ha añadido en declaraciones recogidas por Al Yazira.

Por parte israelí, el Ejército ha declarado este viernes que la parte del municipio de Metula más cercana a la frontera con Líbano, es desde ahora una "zona militar restringida", de acuerdo un comunicado del consejo local, que cita una orden del Comando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El Ejército ha dado orden de evacuación a las poblaciones afectadas y pedido a los ciudadanos que abandonaron la zona hace unos días que no regresen a sus hogares, de acuerdo con la nota recogida por el 'Times of Israel'.