Lula insta al presidente de Israel a garantizar un corredor humanitario en la Franja de Gaza

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha instado este jueves a su homólogo israelí, Isaac Herzog, a garantizar un corredor humanitario en la Franja de Gaza a través de Egipto, ya que el enclave, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) se encuentra asediado completamente por parte de Israel.

"He solicitado al presidente (israelí) todas las iniciativas posibles para garantizar que no haya escasez de agua, electricidad y medicamentos en los hospitales. No es posible que los inocentes sean víctimas de la locura de quienes quieren la guerra", ha manifestado, antes de señalar que Brasil "está disponible para intentar encontrar un camino hacia la paz".

Lula, además, ha agradecido a Herzog "su apoyo" a la operación de evacuación de los brasileños "que desean regresar" al país latinoamericano y ha reafirmado "la condena de Brasil a los ataques terroristas", mientras que ha trasladado su solidaridad con las familias de las víctimas.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ordenó este lunes en respuesta a la ofensiva de Hamás un asedio total sobre Gaza, de forma que el territorio no está recibiendo desde entonces ni suministro eléctrico, ni combustible, ni alimentos, ni agua. No obstante, las autoridades israelíes mantienen un férreo bloqueo sobre el enclave desde 2007, cuando Hamás se hizo con el control tras una lucha interna con Al Fatá, la facción palestina que gobierna en Cisjordania.

Israel ha confirmado hasta ahora más de 1.300 muertos y 3.700 heridos desde el inicio de la ofensiva de Hamás, lanzada el sábado y respaldada por Yihad Islámica, mientras que 1.500 palestinos han fallecido y unos 6.600 han resultado heridos a consecuencia de los bombardeos y ataques israelíes contra Gaza, a lo que se suman más de 30 muertos y 650 heridos en operaciones y enfrentamientos con las fuerzas israelíes en Cisjordania.