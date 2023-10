Oihan Sancet: "Hay que estar orgullosos de lo que representa Lezama para el fútbol español"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Eso demuestra que Lezama es una gran cantera, que se trabaja muy bien. Hay que estar orgulloso de lo que representa y de que haya tantos jugadores aquí en la selección", señaló el canterano del Athletic a Europa Press sobre el hecho de compartir convocatoria con Unai Simón, Kepa Arrizabalaga, Aymeric Laporte y Nico Williams, todos ellos formados en la academia vicaína.

Además, a estos cinco futbolistas de Lezama se suman otros cuatro de la Real Sociedad, Robin Le Normand, Mikel Merino, Martín Zubimendi y Mikel Oyarzabal, un hecho muestra la gran salud que vive el fútbol vasco en la actualidad. En este sentido, Sancet cree que "en el norte se enseña muy bien a jugar al fútbol". "Hay mucho nivel, a la gente del País Vasco le gusta mucho jugar al fútbol", expresó..

El navarro recibió el pasado viernes su primera llamada con la Absoluta, con la que debutó este jueves ante Escocia, con gol incluido. "Llegar a la selección absoluta es el sueño de todo jugador. Entrenas y luchas por estar en lo más alto, así que por supuesto que es un sueño y un objetivo logrado", explicó Sancet que, con vistas al Mundial 2030, en el que San Mamés podría ser sede y al que llegaría con 30 años, no oculta que "sería muy bonito" poder jugar la cita con la 'Roja' en 'La Catedral'.

Una primera llamada de Luis de la Fuente que ha llegado tras un gran inicio en LaLiga EA Sports a nivel personal y colectivo. "Me encuentro muy bien, estoy muy cómodo haciendo mi juego con mi equipo, pero no creo que esté en el mejor momento de mi carrera", advirtió un jugador que la pasada campaña firmó 10 goles con el Athletic. Pese a ello, y después de haber sido indiscutible en el Europeo Sub-21, no pensaba "mucho" en la "llamada" de la selección sino en centrarse en "hacer bien el trabajo" en su equipo.

Los primeros días de concentración le sirvieron para comprobar que sus compañeros de selección son "un grupo increíble", que "acogen muy bien a la gente nueva". "Son todos muy majos, la gente joven nos sentimos muy cómodos y se ve que llevan mucho tiempo juntos, y que tienen un gran vestuario. Tanto a Bryan (Zaragoza) como a mí, que somos los más nuevos, nos han acogido muy bien", apuntó.

"HAY QUE APROVECHAR EL MOMENTO"

Además, la acogida para Sancet ha sido más sencilla debido a que dos compañero de club como Nico Williams y Unai Simón son habituales en las concentraciones de la Absoluta, mientras que también ha compartido vestuario con muchos otros en la Sub-19 y Sub-21. "Conozco a varios que ya están en la selección, de haber coincidido con ellos en categorías inferiores o de haberme enfrentado contra ellos, y ayuda mucho. El tener ya una amistad con ellos hace que te integres más rápido en el grupo y la verdad que eso me ha venido muy bien", resaltó.

En cuanto al engranaje de su juego en la selección, el navarro explicó que está "acostumbrado a jugar más de '8' o de '10'" y que "encaja bien en el sistema de juego" de España en la posición de "interior". "El míster me ha dicho que esa es mi posición y que ahí tengo que encontrar mi espacio. Me ha pedido lo que hago en el Athletic, que juegue entre líneas y que sea vertical con el balón", puntualizó sobre el rol que Luis de la Fuente le ha pedido desempeñar.

Sancet es consciente de que esta 'nueva' España cada vez está formando un bloque más sólido y compacto, y que el seleccionador tiene ya un grueso del grupo que considera fijos. Por ello, el '8' del Athletic sabe que "hay que aprovechar el momento" y no dejar pasar "la oportunidad" que le ha dado el técnico riojano. "Hay que hacerlo lo mejor posible y a ver si con eso puedes volver a otra concentración", comentó.

Y es que, si no hay sorpresas y la tricampeona de Europa consigue el billete a la próxima Eurocopa 2024 de Alemania, tan sólo quedarán dos parones de selecciones previas al torneo tras esta. El torneo continental tendrá lugar el próximo verano, en el que también se disputaran los Juegos Olímpicos, torneo al que el jugador del Athletic también podría disputar. "Si tengo que elegir uno de los dos, me quedo con la Eurocopa, pero no me importaría ir a los dos", confesó.

"METER GOLES ES MUY BONITO PARA MI Y ADEMÁS AYUDAS AL EQUIPO"

Oihan Sancet es un centrocampista con mucha llegada y gol, y así lo está demostrando con números como los de la pasada Liga, en la que sumó 10 goles con el Athletic. "El meter goles es muy bonito para mí y además ayudas al equipo", admitió.

Decena de tantos con la que consiguió ser el primer jugador en esa posición del Athletic que llega a dobles dígitos en Liga tras Fran Yeste en la temporada 2003-04, dato que desconocía, pero del que está "muy orgulloso", aunque no se conforma. "Ojalá este año pueda hacer más y poder ayudar así al equipo", deseó.

El Athletic vuelve a tener esta temporada un objetivo claro como es el de volver a jugar competición europea en la 2024-2025 y para ello el internacional sabe que "hay que intentar ser un poco más constantes". "Sabemos que hemos empezado bien, pero el año pasado también empezamos bien. Son dinámicas y rachas, pero en esas tenemos que intentar ser regulares y mantener la buena que tengamos el máximo de tiempo posible para estar lo más arriba posible durante mucho tiempo", manifestó.