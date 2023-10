Sheinbaum llama a la unión desde territorio priista durante gira nacional

Claudia Sheinbaum, exjefa de gobierno de la CDMX y coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T, pidió mantener la unidad y compromiso con el proyecto de transformación de Morena.

Desde Matamoros, Coahuila; entidad federativa que el partido guinda no logró adherir a su poder tras las elecciones del Estado de México que se celebraron el pasado 4 de junio del presente año, la doctora Sheinbaum recalcó la importancia de dejar a un lado los intereses personales.

“Unidad primero con el pueblo, es la unidad entre nosotros, es unidad con el pueblo, con las causas con las que luchamos, cada vez que alguien no le toque ganar una encuesta, que piense en los más humildes de Coahuila, que piense en las necesidades de Coahuila, que no piense en su persona (...) sino entendemos que lo más importante es el proyecto, entonces no nos va a ir bien”, declaró Sheinbaum.

Asimismo, la exjefa de gobierno de la CDMX lanzó una advertencia. “Aquí no se vale salirse del proyecto, el proyecto es lo más importante y hay que dejar atrás los agravios y trabajar juntos para poder ganar”, aseveró.

Al respecto de las elecciones del Edomex, la doctora recordó que todos actuaron en unidad, lo que hizo posible uno de los triunfos más importantes para Morena con la maestra Delfina Gómez y que implicó quitarle al PRI uno de sus bastiones más importantes en el país.

En ese sentido, destacó que por 36 años los gobiernos anteriores buscaron implementar un modelo económico que afectó al país y principalmente a los que menos tienen, pero que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, cambió la forma de gobernar con lo que él llamó “Humanismo Mexicano”, donde por el bien de todos, primero los pobres.

‘’El modelo funciona, se llama Humanismo Mexicano, tan es así que no solo apoya a los que menos tienen, a los humildes, a los pobres de nuestro país que no se habían visto en muchos años”, aseguró Sheinbaum, destacando que el sector empresarial “están contentos, porque hay desarrollo, hay posibilidad de inversión, porque se genera empleo”.

Por otro lado, Mario Delgado, dirigente nacional de Morena; reforzó el llamado a la unidad dentro del movimiento y con el pueblo de México.

“La fuerza de este movimiento es la unidad con el pueblo (...) Queremos que se plantee una nueva historia, que nadie, ni nada nos divida, porque por muy legítimo que pueda ser el interés de alguien, recuerden que se lucha por causas, no por puestos”, comentó.

Nuestro movimiento crece en Coahuila. pic.twitter.com/1LdaJd4nAs — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) October 12, 2023

Finalmente, el presidente de Morena en Coahuila, Diego del Bosque Villarreal, manifestó el respaldo de todo el estado al proyecto de transformación que lidera Claudia Sheinbaum. “Desde Coahuila le decimos doctora: ‘El pueblo está contigo, el pueblo de Coahuila cierra filas con la doctora Claudia Sheinbaum’, vamos en unidad a seguir con la transformación”.

En cuanto al objetivo de su gira nacional donde la coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T está manteniendo reuniones con militantes, la exjefa de gobierno de la capital de México continúa sumando a personas a que firmen el ‘Acuerdo de Unidad’

Personalidades destacadas de la sociedad coahuilense como, Horacio Piña, estrella del béisbol mexicano; Braulio Luna, ex jugador de la Selección Mexicana de Fútbol; Celsa López Campos, investigadora en Farmacología en la Universidad Autónoma de Barcelona; José María González Lara, profesor de la Facultad de Economía y conductor de los programas radiofónicos ‘Enciclopedia del Rock’ y ‘Octopus’ Garden de The Beatles; Alejandra Salazar, creadora y conductora del Canal “Es Noticia”, entre otros, se han sumado al plan de la 4T.