VÍDEO: Borrell aboga por hacer las relaciones con China "menos conflictivas" y le pide reforzar el multilateralismo

BRUSELAS, 13 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

"Necesitamos trabajar con China tanto como China necesita trabajar con nosotros", ha defendido el jefe de la diplomacia europea en una conferencia en la Universidad de Pekín en el marco de su viaje a China. En el país asiático mantendrá reuniones con el ministro de Exteriores, Wang Yi, en el seno del diálogo estratégico UE-China que busca allanar el camino a una cumbre de líderes antes de que acabe el año.

A juicio de Borrell, las relaciones con China no son una excepción en un mundo más conflictivo y están marcadas por una "interdependencia conflictiva". Es por ello, que ha señalado como objetivo de su viaje rebajar las tensiones y facilitar las relaciones o "al menos gestionarlas de forma más efectiva".

En su primera visita a China desde que asumió el cargo de Alto Representante, Borrell ha señalado que Pekín en ocasiones "malinterpreta" el término de rival sistémico, una etiqueta que tiene que ver con la "falta de compatibilidad de valores" entre europeos y asiáticos. "No es un gesto de hostilidad sino una rivalidad que persistirá porque tenemos sistemas diferentes, pero que no debe significar que no podamos trabajar juntos", ha argumentado.

En todo caso, ha defendido que la comunidad internacional tiene que ser capaz de estar de acuerdo unas reglas universales que favorezcan el multilateralismo. "Hay que evitar que el poder del fuerte prevalezca, que rija la ley del más fuerte", ha subrayado, afirmando que Europa "no tiene miedo a un mundo multipolar" ni está en contra del auge de China pero sí considera que toca reforzar el sistema multilateral.

"La multipolaridad ha crecido pero el multilateralismo ha caído. Hay más actores pero menos reglas y se cumplen menos esas reglas", ha reflexionado el responsable de Exteriores de la UE, tras reconocer la necesidad de reformar un sistema que ya no refleja el mundo en el que fue diseñado, pero poniendo de manifiesto el valor de Naciones Unidas y organismos como la Organización Mundial de la Salud o el Organización Mundial del Comercio.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/807786/1/borrell-aboga-hacer-relaciones-china-menos-conflictivas

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06