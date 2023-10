El principal opositor de Al Sisi abandona su campaña para las elecciones presidenciales por falta de apoyos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

Durante una rueda de prensa, Tantawi ha hecho saber que su campaña no ha logrado "reunir los medios necesarios" y ha asegurado, no obstante, que no se retirará de la carrera electoral hasta el último momento.

El coordinador general de su campaña electoral, Muhammad Abu al Diyar, ha explicado que el potencial candidato ha obtenido finalmente solo 14.161 "poderes" ciudadanos de los 25.000 requeridos.

"No nos retiramos y no nos retiramos. Si la fuerza ha cerrado una puerta, abriremos muchas puertas de esperanza, recuerden mis palabras", ha reivindicad Tantawi desde El Cairo este viernes.

La ley electoral exige, según recoge el mismo medio, que los candidatos que deseen presentarse a unas elecciones presidenciales deben contar con 20 recomendaciones de miembros de la Cámara de Representantes o, en su defecto, 25.000 "poderes de ciudadanos" en 15 gobernaciones diferentes y con un mínimo de 1.000 poderes por cada gobernación.

Ahmed Tantawi debía reunir dichos apoyos antes de este sábado 14 de octubre, fecha en la que cierra el plazo --abierto el día 5 del mismo mes-- para aceptar candidaturas.

En los próximos comicios se espera que el presidente Al Sisi obtenga una victoria cómoda; sin embargo, la candidatura de este exparalmentario de izquierda había despertado cierto interés por sus intentos de hacer campaña en la calle, algo poco habitual en Egipto.

Tantawi, exlíder del Partido Karam (Partido de la Dignidad), abandonó Egipto en agosto tras recibir presiones al mostrar su rechazo a la iniciativa de Diálogo Nacional, que busca presuntamente incorporar a la oposición para volver a una suerte de proceso democrático en el país, según recogió el opositor diario 'Mada Masr'.

Esto sucedió después de que el presidente Al Sisi inaugurara la iniciativa con el objetivo de intercambiar puntos de vista con distintos actores de la sociedad civil, organizaciones de Derechos Humanos y partidos políticos de todo el espectro ideológico.

El actual presidente de Egipto oficializó a comienzos de octubre su candidatura para las elecciones que se celebrarán el próximo mes de diciembre y en las que el dirigente, que parte como favorito, opta a un tercer mandato gracias a una modificación de la Constitución en 2019.

En diciembre de 2019 se celebró un referéndum constitucional por el que quedó aprobado un cambio en la Constitución que permitía a Al Sisi mantenerse en el poder hasta 12 años más allá de su actual mandato, es decir, hasta 2034.

Al Sisi se afianzó en el poder en las elecciones de 2014 tras cosechar el 96 por ciento de los votos. En 2018, el actual mandatario recabó el 97 por ciento de las papeletas frente a Musa Mostafá Musa, su único rival