Fútbol.-De la Fuente, sin obsesión por Haaland: "Hay otros muchos jugadores muy importantes"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Nuestro planteamiento va más allá de un solo jugador. Sabiendo la importancia que tiene Haaland para la selección de Noruega, hay otros muchos jugadores muy importantes. Vamos a aplicarnos defensivamente con un equipo equilibrado, atendiendo todas las opciones de ataque que veamos que tiene el rival", comentó De la Fuente en rueda de prensa.

Sobre sus pupilos, destacó de Bryan Zaragoza que frente a Escocia ya "demostró estar preparado para competir al máximo nivel". "Trataremos de estar en la mejor versión de nuestra selección, emplearnos con total y absoluta concentración para contener las acometidas de los rivales. En la fase defensiva así, y en la fase ofensiva estar acertados en los pases, que circule el balón rápido y atacar de la mejor manera posible", indicó.

Tras esquivar una pregunta sobre su renovación con la 'Roja', De la Fuente mantuvo su guion. "Pienso en ganar a Noruega, en clasificarnos lo antes posible y en los partidos más inmediatos e importantes que tenemos. De verdad, del futuro ni pienso en ello. Además, no creo que eso me tenga que quitar ni un segundo. Lo que sea, será. Y desde luego, en cualquier caso, estoy disfrutando y haciendo un trabajo que me apasiona. Lo que venga después no lo puedo controlar", resumió.

"Orgulloso me siento de dirigir a la selección de mi país. Creo que es el sueño de cualquier entrenador", admitió. "Gracias a Dios lo he conseguido y estoy feliz. ¿Y borrar algo? Pues realmente no. Simplemente, que las cosas que haya podido hacer y no han estado acertadas... pues que todos nos equivocamos. Somos seres humanos y a veces se cometen errores, sin más. Intentaré no cometerlos más. En ese proceso de mejora en el que estamos constantemente, pues uno va aprendiendo y cambiando cosas", reflexionó sobre sus fallos en el cargo.

"Soy un perfeccionista al límite y siempre he hablado a mis jugadores que siempre se puede mejorar. Creo que hemos avanzado mucho, hemos mejorado mucho y creo que aún hay que mejorar en todas las líneas y en todos los conceptos. Pero sí es verdad que creo que tenemos ya una idea que se reconoce, un estilo definido", señaló el técnico de la 'Roja'.

Por otra parte, elogió la buena imagen del ariete colchonero Álvaro Morata. "Es un jugador con un peso específico muy importante en la selección. El otro día comentábamos que el liderazgo se gana, no se otorga. Tienes que tener algo para liderar de muchas maneras, y Álvaro está ahora mismo en proceso de mantener ese liderazgo en la selección porque se lo ha ganado", aseveró.

"Ahora es cuando todo lo que ha vivido él con otra gente mayor lo traslada al terreno de juego y hace un papel de liderazgo positivo, y sobre todo demuestra lo que es ser un capitán. Es un ejemplo constante para el resto de jugadores, para sus compañeros, para la gente más joven, arropa a la gente joven...", enumeró sobre el delantero del Atlético de Madrid.

Centrándose en Noruega, De la Fuente analizó su papel en el grupo de clasificación. "En este tipo de competición tan corta, cualquier resultado que tengas malo es un contratiempo y te puede dejar en dificultades. Esto no son 38 jornadas como una liga. Creo que Noruega tiene un potencial muy importante", matizó el seleccionador de España.

En este sentido, no dio por muerto al combinado noruego. "Puede pasar casi de todo. Creo que es una selección muy potente, pero se ha encontrado también con una España en la que estamos ahora a un nivel muy alto y una Escocia también muy fuerte; hay mucha igualdad", apostilló.

A continuación, la rueda de prensa volvió a girar en torno a Haaland. "Vamos a intentar contrarrestar esas características no solo de Haaland, sino de otros compañeros que tienen también mucho potencial ofensivo; intentaremos minimizar la capacidad y el talento de estos jugadores", repitió.

Otro nombre que salió a la palestra fue el del mediapunta culé Pablo Martín 'Gavi', al respecto de su ímpetu en cada acción. "Si no me equivoco, en los partidos que Gavi lleva con nosotros creo que le han sacado solo una tarjeta. Es decir, es un jugador que además tiene algo muy bueno, ya que contagia ese pundonor y ese dinamismo, que creo que es una virtud excepcional. Juega además muy bien al fútbol, creo que lo único que tiene que aprender es a controlarse en algún momento", apuntó.

Pese a alabar al futbolista del Barça, De la Fuente recalcó que "todos son muy importantes, eso es lo que quiero dejar claro". "No por jugar desde el inicio eres más importante que el que sale en el minuto 60. Porque el otro día se demostró que la gente que salió en los últimos minutos, y suele pasar muchísimo en el fútbol, son los que son definitivos luego a la hora de solucionar un partido", concluyó.