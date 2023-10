Israel intercepta tres objetos no identificados en el norte del país

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

"Tras los informes de los ecos de las explosiones sobre Haifa, los cazas de defensa aérea interceptaron dos objetivos no identificados sobre la ciudad de Haifa, no se activó ninguna alerta según la política", han explicado en una publicación en la red social X, antes Twitter, en la que han añadido que las sirenas no han sonado.

"Tras la alerta activada sobre la penetración de un objeto no identificado cerca de Shafaram, los cazas de defensa aérea interceptaron un objeto no identificado que penetró en el territorio de Israel", han publicado más tarde.